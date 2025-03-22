F-47震撼亮相！超強匿蹤「敵人永遠看不見」　造價1.7兆藏川普密碼

▲川普展示美國最先進匿蹤戰機F-47，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普21日在橢圓形辦公室宣布，波音（Boeing）被選為美國空軍第六代戰機 F-47的承包商，將打造一款具備匿蹤、遠程打擊，以及與無人機協同作戰能力的次世代戰機。軍方強調，美軍的空中霸權寸步不讓，而F-47對未來數十年威懾中國軍力至關重要。然而，當局暫時仍未公開戰機的設計細節與總造價，專家估計其研發與採購成本恐超過500億美元（約新台幣1.7兆元）。

空軍參謀長艾爾文（David Allvin）透露，F-47的匿蹤技術遠超現有戰機，其設計也強調超音速巡航與遠程作戰能力，而這支即將在未來10年成軍的機隊將取代目前的F-22，以維持美軍在空戰領域的技術領先地位。川普形容，F-47是第六代戰機唯一的有人戰機，其匿蹤能力將讓敵人「永遠看不見他的出現」，最高速度則高於F-35的1.6馬赫，達到與F-22相當的逾2馬赫，而威力也將達到「有史以來同類噴射機的最大值」。

Dominate the Skies



Get your first look at what will be the most advanced, lethal, & adaptable fighter ever developed... the U.S. Air Force's F-47. pic.twitter.com/ca1CeBABb5 — U.S. Air Force (@usairforce) March 21, 2025

F-47是美軍「次世代空優」（NGAD）計畫的核心，它被投入使用後，將與協同作戰航空器（CCA，即無人僚機）、尖端傳感器、武器與其他技術整合，打造一個高度智能化的戰場網絡。美國空軍正在評估無人僚機選項，通用原子（General Atomics）與安杜里爾（Anduril）分別推出RFO-42A與RFO-44A競標未來無人僚機計劃，這些無人機將與F-35、F-47搭配使用，執行偵察、打擊、電子戰與誘餌等任務。

報導稱，F-47機隊的命名來由眾說紛紜。有人認為，這象徵著川普是美國第47任總統，也有人指著是為了向1947年成立的美國空軍致敬。對此，川普表示，F-47的名稱是由「將領們」所決定，並形容47是個「美麗的數字」。川普並未透露F-47的單價，但專家們認為，其成本恐不下於500億美元（約新台幣1.7兆元）。

由於設計與成本負擔等問題，「次世代空優」計畫曾於2023年夏季暫緩，當時美軍估算F-47的單價可能高達3億美元（約新台幣98.97億元），是F-35的3倍，使空軍難以負擔。然而，艾爾文暗示，F-47的成本將低於F-22，因為美軍計畫採購的數量將超過F-22現有的180架。作為參考，每架F-22的售價約為1.43億美元（約新台幣47.18億元）。

美國國防部認為，F-47 對於維持印太地區的軍事優勢至關重要。五角大廈2024年版的《中國軍力報告》指出，中國空​​軍現代化進程迅速，無人機技術已與美軍相當。報告強調，美國若要在印太地區維持軍事優勢，必須大幅強化空中作戰能力，包括增加有人與無人作戰機隊的數量。此外，美國海軍也在推動下一代先進戰機F/A-XX 計劃，以確保美軍能在各軍種領域維持空中優勢。

美方至今尚未提供有關F-47的具體技術細節，與即將配備的武器，但依照匿蹤戰機的常見設計，F-47可能與F-22、F-35一樣，採用內部彈艙攜帶飛彈與炸彈，以降低雷達可見度。至於戰機外觀，川普當天展示的圖片顯示機身部分設計，但仍未公開完整形象。美軍自1991年海灣戰爭以來持續運用隱形戰機，然而過往案例顯示，如F-117 夜鷹仍可能遭敵軍擊落。

目前，俄羅斯、中國與歐洲國家都在開發第六代戰機。川普強調，美國的F-47「遠超所有對手」，並暗示試驗版本已飛行了近5年之久。然而，F-47的服役時間、作戰用途及量產計畫仍有諸多未解之謎。川普強調，希望F-47「永遠不必投入戰爭」，但美國必須確保擁有最先進的空中力量，以應對未來可能的軍事挑戰。