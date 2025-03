F-47震撼亮相！超強匿蹤「敵人永遠看不見」　造價1.7兆藏川普密碼

▲川普展示美國最先進匿蹤戰機F-47,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國總統川普21日在橢圓形辦公室宣布,波音(Boeing)被選為美國空軍第六代戰機 F-47的承包商,將打造一款具備匿蹤、遠程打擊,以及與無人機協同作戰能力的次世代戰機。軍方強調,美軍的空中霸權寸步不讓,而F-47對未來數十年威懾中國軍力至關重要。然而,當局暫時仍未公開戰機的設計細節與總造價,專家估計其研發與採購成本恐超過500億美元(約新台幣1.7兆元)。

空軍參謀長艾爾文(David Allvin)透露,F-47的匿蹤技術遠超現有戰機,其設計也強調超音速巡航與遠程作戰能力,而這支即將在未來10年成軍的機隊將取代目前的F-22,以維持美軍在空戰領域的技術領先地位。川普形容,F-47是第六代戰機唯一的有人戰機,其匿蹤能力將讓敵人「永遠看不見他的出現」,最高速度則高於F-35的1.6馬赫,達到與F-22相當的逾2馬赫,而威力也將達到「有史以來同類噴射機的最大值」。

Dominate the Skies



Get your first look at what will be the most advanced, lethal, & adaptable fighter ever developed... the U.S. Air Force's F-47. pic.twitter.com/ca1CeBABb5