川普不確定性太高！歐洲制定10年防務計畫　取代美國在北約地位

▲為減少對美國的安全依賴，歐洲軍事強國正制定計畫，要在未來5至10年逐步承擔更多歐洲防務責任，取代美國在北約的地位。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英、法、德與北歐國家目前正在制定計畫，打算在未來5至10年逐步接管美國在歐洲的防務責任，以減少對華府的依賴。據英國《金融時報》報導，相關討論屬於非正式但有組織的磋商，目的在於確保美國削減北約（NATO）承諾時，歐洲能夠有序接手，避免區域安全陷入混亂。

報導稱，歐洲各國希望在北約即將在6月舉行的海牙峰會到來前，向美國提交相關計畫，強調歐洲願意分擔軍費、強化軍力建設，以應對川普政府對北約支持的不確定性，並同意逐步向歐洲移交北約財政與軍事責任。

目前，美國承擔北約35億美元年度預算的15.8%，並在歐洲駐軍8至10萬人，為該地區安全提供重要保障。然而，隨著川普多次威脅退出北約，歐洲國家已開始尋求戰略自主。德、法、英等國近來紛紛宣布提升國防預算與軍事投資，不過官員透露，歐洲預計需要至少5至10年的時間，才能達到可填補美軍缺口的水準。

知情官員指出，歐洲只有增加軍事支出，才能逐步減少對美國的依賴，但此一計畫規模龐大，執行上充滿挑戰。部分歐洲官員仍認為川普只是放話，並未真正規劃推動重大變革，但也有觀點質疑歐洲能否再信任川普領導下的美國。

自川普去年11月當選總統，並在今年初重返白宮後，歐洲各國就加速調整軍事戰略，以應對俄羅斯日益增長的軍事威脅。除了考慮取代美國在歐洲的防務外，歐洲也希望避免在軍備上依賴美國，葡萄牙首先宣布不再購買美軍F-35戰機，德國和加拿大也正考慮取消其F-35訂單。