以色列防長揚言「無限期駐軍」加薩！　逼哈瑪斯釋放人質

▲以色列對加薩展開地面行動。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）21日警告哈瑪斯，除非加薩地帶內的人質獲釋，否則以色列將持續控制當地部分區域，並強化在該地的軍事行動，甚至不排除「無限期駐軍」。

根據BBC報導，隨著以色列18日再度轟炸加薩地帶，打破2個月來的平靜，停火協議破裂，戰事再度升級。卡茲21日表示，他已下令指示以軍擴大佔領加薩的區域，同時疏散當地居民，以確保以色列社區與以色列國防軍士兵的安全。

他強調，「哈瑪斯越是拒絕釋放人質，以色列掌控的領土就會越多。」目前還無法確定卡茲言下之意是否表示將永久駐軍。

與此同時，哈瑪斯則表示，仍與調停方保持聯繫，試圖恢復1月19日以來的停火協議。

▲以色列18日對加薩發動大規模空襲，死傷人數不斷增加。（圖／路透）



卡茲指出，以色列堅持美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的一項新建議，內容包括分2階段釋放所有人質，包含死者遺體，以色列則需在中途實施停火，且不影響以色列自身的安全利益。

以色列計畫持續加強對加薩的軍事打擊，從陸海空多方面施壓，並擴大力度。而在採取軍事鎮壓的同時，以色列也打算採取「平民施壓手段」，包括要求加薩居民撤退到南部，並實施美國推動的「自願搬遷計畫」。

哈瑪斯方面則表示，目前仍在審慎考慮最新停火計畫，將持續致力於推動調解。哈瑪斯21日的聲明重申了其對永久結束戰爭的訴求，並強調目前正在探索各種方法，以達成囚犯交換協議，確保釋放所有人質，並永久結束戰爭，讓以色列全面撤軍。

根據以色列國防軍（IDF）資料，加薩地區在戰火重啟後，以色列的炮火已造成500多人喪生，近1000人受傷。哈瑪斯則於20日首次向以色列發射火箭，但未造成傷亡。