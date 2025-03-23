烏俄談判明登場！雙方「不見面」分房討論　川普稱和平近了

▲俄羅斯與烏克蘭的談判由華府居中協調。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭的談判代表將於24日在沙烏地阿拉伯進行談判，雙方並不會面對面談話，而是各自在不同房間透過中間人傳話。儘管美國總統川普強調「前所未有地接近和平」，但實際上談判立場仍分歧明顯，距離真正停火仍有一大段距離。

根據《華盛頓郵報》報導，這場在利雅德（Riyadh）舉行的談判由華府居中協調，焦點放在黑海地區的能源設施停火提案。根據俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說法，代表團將各自待在飯店不同房間，過程將採用穿梭外交（shuttle diplomacy）方式進行。

美方烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）也證實，雙方將進行所謂的接近式談判，「這會像是在飯店進行的穿梭外交。」

烏克蘭方面曾表示支持「無前提」的全面停火，但普丁目前僅鬆口同意較小範圍的提案，也就是雙方停止攻擊對方的能源設施。

這種「選擇性停火」對俄方相對有利，因為他們在冬天不斷轟炸烏克蘭的電網，隨著春季來臨，這種戰略本就會轉變；反觀烏克蘭近期利用長程無人機打擊俄羅斯的油料儲存設施，試圖削弱俄國的內部燃料供應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛批，「普丁不該再提出那些只會讓戰爭拖更久的無謂要求。」不過，就算真的推動全面停火，目前也還不清楚該怎麼執行，因為俄方拒絕任何由北約支持的維和部隊參與。

▲俄羅斯海軍基洛級（Kilo-class）潛艇「科爾皮諾」（Kolpino）在克里米亞黑海港口的海軍日閱兵中航行。（圖／路透）



智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）俄羅斯分析師查拉普（Samuel Charap）提醒，「停火初期往往最敏感、最容易出問題，整個過程一定會有波折，就像走三步退兩步那樣。」

澤倫斯基曾在本周表示，他的團隊正擬定一份「應該被排除在攻擊目標外的」平民設施清單，包含鐵路與港口設施。而烏克蘭最大港口TIS的共同擁有者暨執行長斯塔夫尼策爾（Andrey Stavnitser）則坦言，對於與俄方達成協議，他仍然抱持懷疑。

斯塔夫尼策爾指出，「我們上次在伊斯坦堡的談判就是遭到破壞，俄方根本是故意讓烏克蘭無法參與全球市場，一再拖延進度，若要確保履行協議，必須有國際觀察員進駐，最好是美國人。」

俄羅斯政治學者羅戈夫（Kirill Rogov）則指出，俄方現在提議黑海停火其實很合理，因為烏克蘭靠著海上無人機，已癱瘓俄國大部分艦隊，幾乎掌控整片水域，「普丁在這邊沒有優勢，所以同意局部停火對他來說很方便。」