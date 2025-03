哈瑪斯政治領袖遇襲亡　以色列：不釋放人質將併吞加薩土地

▲以色列對加薩展開新一波攻擊。圖為加薩走廊。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列23日持續轟炸空襲加薩走廊,造成哈瑪斯政治領袖巴爾達維爾(Salah al-Bardaweel)及妻子身亡,以色列尚未對此發表評論。在此之際,以色列國防部長卡茲(Israel Katz)放話,若哈瑪斯再不釋放人質,以色列就會占領更多巴勒斯坦土地,併吞部份加薩地區。

路透、德國之聲報導,繼相對2個月的停火平靜期之後,以色列18日對加薩地區發動新一輪空中與地面攻勢,導致加薩人民再度開始逃生。就在23日凌晨,加薩北中南地區傳出爆炸聲,哈瑪斯透過聲明指責以色列暗殺其組織政治領袖巴爾達維爾,就在巴爾達維爾與妻子在汗尤尼斯祈禱之際,一枚以軍飛彈擊中兩人帳篷,奪走2人性命。

Hamas Political Bureau member Salah al-Bardawil was killed in an Israeli airstrike on Khan Younis, southern Gaza, according to Hamas-run Al-Aqsa TV. pic.twitter.com/vCA2CCRBwQ