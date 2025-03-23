哈瑪斯政治領袖遇襲亡　以色列：不釋放人質將併吞加薩土地

▲以色列對加薩展開新一波攻擊。圖為加薩走廊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列23日持續轟炸空襲加薩走廊，造成哈瑪斯政治領袖巴爾達維爾（Salah al-Bardaweel）及妻子身亡，以色列尚未對此發表評論。在此之際，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）放話，若哈瑪斯再不釋放人質，以色列就會占領更多巴勒斯坦土地，併吞部份加薩地區。

路透、德國之聲報導，繼相對2個月的停火平靜期之後，以色列18日對加薩地區發動新一輪空中與地面攻勢，導致加薩人民再度開始逃生。就在23日凌晨，加薩北中南地區傳出爆炸聲，哈瑪斯透過聲明指責以色列暗殺其組織政治領袖巴爾達維爾，就在巴爾達維爾與妻子在汗尤尼斯祈禱之際，一枚以軍飛彈擊中兩人帳篷，奪走2人性命。

Hamas Political Bureau member Salah al-Bardawil was killed in an Israeli airstrike on Khan Younis, southern Gaza, according to Hamas-run Al-Aqsa TV. pic.twitter.com/vCA2CCRBwQ — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 22, 2025

哈瑪斯稱，「他的血、他的妻子與烈士所流的血，將會繼續為解放與獨立之戰提供動力，犯罪敵人無法摧毀我們的決心及意志」。哈瑪斯領導層媒體顧問Taher Al-Nono已在臉書頁面對巴爾達維爾之死表達哀悼。

以色列總理納坦雅胡多次表示，這場戰事主要是要摧毀哈瑪斯軍事執政實體，新一波行動目的在於迫使哈瑪斯交出剩餘人質。據信哈瑪斯政府實質領導人阿達利斯（Essam Addalees）以及內部安全負責人瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）均命喪以軍新一輪攻擊。

在此之際，以色列國防部長卡茲21日也指出，若哈瑪斯不釋放關押在加薩地帶的人質，以色列將會占領更多的巴勒斯坦土地，「我命令以色列國防軍奪取越來越多加薩土地，哈瑪斯越是拒絕放人，就會失去越來越多土地，這些土地將會被以色列吞併」，若哈瑪斯還不配合，以軍將加大加薩周邊緩衝區，實行永久控制，以保護以色列平民與士兵。