川普撤回前朝官員獲取機密資訊權限　拜登也在內

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布撤銷多名前高階官員的安全許可，包括前副總統賀錦麗（Kamala Harris）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）及布林肯（Antony Blinken），這被視為他對民主黨政敵最新一波的報復行動。

川普在聲明中表示，「我已決定，以下人士不再適合接觸機密資訊，因為這不符合國家利益。」除了上述民主黨要員，名單中還包括前總統拜登（Joe Biden），川普於2016年擊敗希拉蕊贏得總統大選，又於去年選舉中擊敗賀錦麗。

儘管撤銷安全許可在實務上未必產生即時影響，但這項舉措突顯華府政治對立持續加深，也展現川普對被視為政敵者的強硬立場。川普是在抵達位於新澤西州貝德明斯特的高爾夫俱樂部不久後，簽署這項備忘錄。

在這波撤銷行動中，川普也將矛頭指向曾嚴厲批評他的共和黨前眾議員錢尼（Liz Cheney）、前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及前任國安會俄羅斯事務專家希爾（Fiona Hill）。此外，國安法律師札伊德（Mark Zaid）與前共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）亦在被撤銷安全許可之列。

川普此前已撤銷拜登的安全許可，使拜登無法像過往卸任總統一樣接收美國情報簡報。根據美國傳統，前總統通常可繼續接觸國安情報，協助現任總統處理外交及安全事務。

回顧過去，拜登於2021年亦曾撤銷川普作為卸任總統時的安全許可，此次川普則顯然以相同手段回擊對手。這場延燒數年的政治對抗，反映出川普回鍋白宮後對政敵的清算行動正逐步升級。