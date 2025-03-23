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影片曝！美國新墨西哥州爆槍擊案　至少3死15傷

記者張靖榕／綜合報導

美國新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯（Las Cruces）週日晚間爆發大規模槍擊事件，造成至少3人喪命、15人受傷，警方研判可能與兩個敵對團體的衝突有關，目前仍在追查多名涉案槍手。

▲美國新墨西哥州爆發大規模槍擊案。（圖／翻攝X）

▲美國新墨西哥州爆發大規模槍擊案。（圖／翻攝X）

槍擊案發生在當地時間21日晚間10時，地點是楊恩公園（Young Park），當時園內正舉辦一場未經授權的車展活動，吸引約200人參與。拉斯克魯塞斯警方表示，現場一度陷入混亂，數十發子彈在民眾中間飛射，場面驚險萬分。

警察局長史托瑞（Jeremy Story）在記者會上表示，警方在現場發現50到60枚彈殼，全數來自手槍。他指出，這起槍擊案疑似是兩個敵對團體互相開火所引發，目前已知涉及多名槍手與多把武器，詳細案情仍待釐清。

根據警方提供的資料，死者為2名19歲男子及1名16歲少年，其餘傷者年齡介於16至36歲之間，目前尚未公布所有傷亡者姓名。警方指出，部分傷者情況危急，已送往醫療機構緊急治療。

警方呼籲，曾在現場拍攝影片或掌握線索的民眾儘速聯繫警方，以協助查明真相、追緝在逃嫌犯。警方目前仍在積極調查犯案動機與嫌犯身分，並已加派警力巡邏當地公園與公共場所，以防再度發生類似事件。

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