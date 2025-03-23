影片曝！美國新墨西哥州爆槍擊案　至少3死15傷

BREAKING: Las Cruces police confirmed a mass shooting at Young Park, New Mexico overnight.



Officers responded to gunfire reports around 10 p.m., finding multiple victims near the parking lot at 850 S. Walnut St.



Victims were taken to local hospitals and University Medical… pic.twitter.com/TRVcjLFaKf — Intel Tower(@inteltower) March 22, 2025

記者張靖榕／綜合報導

美國新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯（Las Cruces）週日晚間爆發大規模槍擊事件，造成至少3人喪命、15人受傷，警方研判可能與兩個敵對團體的衝突有關，目前仍在追查多名涉案槍手。

▲美國新墨西哥州爆發大規模槍擊案。（圖／翻攝X）



槍擊案發生在當地時間21日晚間10時，地點是楊恩公園（Young Park），當時園內正舉辦一場未經授權的車展活動，吸引約200人參與。拉斯克魯塞斯警方表示，現場一度陷入混亂，數十發子彈在民眾中間飛射，場面驚險萬分。

警察局長史托瑞（Jeremy Story）在記者會上表示，警方在現場發現50到60枚彈殼，全數來自手槍。他指出，這起槍擊案疑似是兩個敵對團體互相開火所引發，目前已知涉及多名槍手與多把武器，詳細案情仍待釐清。

根據警方提供的資料，死者為2名19歲男子及1名16歲少年，其餘傷者年齡介於16至36歲之間，目前尚未公布所有傷亡者姓名。警方指出，部分傷者情況危急，已送往醫療機構緊急治療。

警方呼籲，曾在現場拍攝影片或掌握線索的民眾儘速聯繫警方，以協助查明真相、追緝在逃嫌犯。警方目前仍在積極調查犯案動機與嫌犯身分，並已加派警力巡邏當地公園與公共場所，以防再度發生類似事件。