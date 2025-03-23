美國特使讚「普丁不是壞人」：我喜歡他　烏領土讓步是和談關鍵

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）近日表示，俄烏戰爭持續的最大障礙，在於克里米亞與俄羅斯占領的烏克蘭四州地位問題；他表示，烏克蘭是否願意在領土上讓步，是「明顯卻難以啟齒」的關鍵議題。他還說，他喜歡俄羅斯總統普丁，認為他「不是壞人」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，魏科夫接受保守派主持人卡爾森（Tucker Carlson）專訪時透露，美國與俄羅斯間的協商已出現「外界從未想像的進展」，但領土歸屬仍是難以突破的障礙。魏科夫上周赴莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤數小時，討論停火可能。

魏科夫提及，俄方聲稱於2022年在頓內茨克州、盧甘斯克州、札波羅熱州及赫松州舉行公投，當地居民表態願接受俄羅斯統治，且「幾乎所有人都講俄語」。他說，「絕大多數人已透過公投表示希望由俄羅斯統治。」但基輔與國際社會普遍將該次公投視為虛假操作，認為選票是在槍口威脅下產生，結果早已內定。

魏科夫坦言，談判過程中「房間裡的大象」是烏克蘭的憲法規定是否允許政府在領土上妥協。據悉，相關會談預計24日在沙烏地阿拉伯再度舉行，美方官員也將出席，繼續與俄烏雙方協商。

在訪談中，魏科夫還高度讚賞普丁是值得信賴的領袖，甚至稱其是「致力終結戰爭的偉大人物」。他透露，普丁告訴他，在去年川普於造勢活動中遇刺時，他曾為這位「朋友」祈禱。

魏科夫說，「我喜歡他，我覺得他對我非常坦率。我不認為普丁是壞人。這場戰爭及其導火線，是個極其複雜的局勢。」

此外，他還表示，普丁特別委託俄羅斯著名藝術家繪製一幅川普的肖像畫，並請魏科夫親手帶回美國轉交給川普。