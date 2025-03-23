不讓拜登、賀錦麗碰機密！　川普宣布「撤銷存取權限」

▲川普撤銷拜登、賀錦麗等人存取機密文件的安全許可。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再出重招，於美東時間22日晚間發布總統備忘錄，宣布撤銷包括前總統拜登（Joe Biden）、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內，多位民主黨高層與政治對手的安全許可（security clearance），並強調這些人不再適合接觸國家機密。

根據《衛報》報導，川普在備忘錄中表示，他認為讓這些人繼續擁有機密資訊的存取權，已不符合國家利益，並進一步指示各行政部門首長，禁止這些人單獨進入政府保密設施。

遭撤銷安全許可的名單不只涵蓋拜登、賀錦麗，還包括前國務卿布林肯（Antony Blinken）、前懷俄明州眾議員錢尼（Liz Cheney）、前伊利諾州眾議員金辛格（Adam Kinzinger），以及因詐欺案起訴川普的紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）。

事實上，美國國家情報總監賈巴德（Tulsi Gabbard）稍早已展開行動，提前撤銷了部分人員的安全許可，並封鎖他們對政府機密的存取權。她同時點名當初簽署「杭特・拜登（Hunter Biden）筆電事件是俄羅斯假訊息」聲明的51位前情報官員，也一併列入撤權對象。

川普當年卸任後，拜登政府以「行為不穩定」為由，撤銷川普的機密簡報權。如今川普回敬同樣手段。不僅是撤權，他還取消了對拜登子女杭特與艾希莉（Ashley）的特勤人員保護。

這波動作正逢民主黨內部人事異動與低迷聲勢，NBC指出，拜登與夫人吉兒（Jill Biden）近期主動向新任民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）表示，願意幫忙募款、重整政黨架構，盼能挽救在賀錦麗去年11月選舉失利後陷入低潮的民主黨。

不過，該提議目前尚未獲得接納。NBC最新民調顯示，民主黨好感度已跌至新低，僅27%登記選民對該黨持正面看法。