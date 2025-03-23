爭監護權撕破臉！　狠母失控「割喉殺死11歲兒」

記者張方瑀／綜合報導

美國一名母親帶著11歲大的兒子到迪士尼樂園玩後，竟在飯店房間內將其割喉殺害，還主動打電話報警，若罪名成立，她最重恐面臨無期徒刑。據了解，兇手和丈夫於數年前離婚，目前仍在爭奪孩子的監護權。

綜合外媒報導，這起事件發生在19日上午，當時警方接獲48歲女子拉瑪拉朱（Saritha Ramaraju）的報案電話，她稱自己在加州聖塔安娜市（Santa Ana）的飯店內殺害了11歲的親生兒子亞廷（Yatin Ramaraju）。

▲48歲女子拉瑪拉朱割喉殺害親生兒子。（圖／Santa Ana Police Department）



橙縣地方檢察官表示，警方抵達後，在房間的床上發現亞廷已經死亡，喉嚨被割開，身旁還有多樣迪士尼樂園紀念品。現場也發現了一把大型廚房用刀，據稱是拉瑪拉朱前一天購買的，檢方指出，「男童死亡已有數小時後，他的母親才打911報警。」

拉瑪拉朱在通報911時告訴警方自己吞下不明物質，隨後被送往醫院。檢方表示，她顯然是服藥企圖自殺，但目前她已出院並被拘留在聖塔安娜市監獄。

報導指出，拉瑪拉朱是在和亞廷一起前往迪士尼樂園遊玩3天之後犯案，而這次旅行是依照監護探視安排進行的。拉瑪拉朱與亞廷的父親在2018年離婚，兩人目前還在爭奪孩子的監護權；據檢方說法，她本應在19日犯案當天將亞廷交還給父親。

拉瑪拉朱被依一項謀殺罪以及一項使用致命武器個人行為的罪名起訴，如果她兩項罪名都成立，最高可面臨26年到無期徒刑的刑期。她目前仍關押於聖塔安娜市監獄，不得保釋，下一次出庭時間是4月17日。

橙縣（Orange County）地方檢察官史匹策（Todd Spitzer）表示，一個孩子的生命，不該淪為兩個父母彼此憤怒之下的犧牲品，「憤怒會讓你忘記你愛的是誰，還有你該負的責任。她不是用愛擁抱孩子，而是在最殘酷的命運中，親手割斷他喉嚨，把他從這個她帶他來到的世界中奪走。」