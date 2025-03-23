AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

▲AV女優石川澪。（圖／翻攝石川澪X，下同）



記者張靖榕／綜合報導

被譽為「美少女天花板」的日本AV女優石川澪近日來台參加活動，剛好迎來23歲生日，不僅在十分老街放天燈許願，也體驗了各種台灣美食，還透露自己對「湯」的偏愛。AV達人一劍浣春秋也透露，AV女優喜歡的食物都不太一樣，來台第一餐通常都會被安排吃麥當勞，因為接受度最廣，最不會出錯。

AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》撰文指出，石川澪此次訪台行程緊湊，抵台第一餐照慣例是麥當勞，主因是方便、快速且不易出錯，方便拍攝工作不受干擾。麥當勞幾乎是每位AV女優下飛機後的標準開場餐，「乾淨、迅速、無排斥」是選擇的關鍵。

一劍浣春秋透露，石川澪與其他來台女優最大的不同，是她對餐點沒有太多特殊要求，但對「湯品」特別有愛；例如在鼎泰豐用餐時，她會同時點上酸辣湯與雞湯，喝得津津有味，甚至開心到拍照分享限動。此外，石川澪也不喜歡叫外送，比起在家等送來時已涼掉一半的湯，她更喜歡出門排隊，享用一碗熱騰騰的湯。

石川澪表示，平時工作忙碌，常常只能匆忙吃掉早已冷掉的便當，因此能現場排隊、喝到剛煮好燙口的熱湯，對她來說是一種小確幸。除了鼎泰豐，接待團隊也安排了小籠包、火鍋、燒肉等經典台菜供女優們選擇。據透露，近來愈來愈多AV女優表達對台式料理的喜愛，讓台菜逐漸成為接待時的熱門選項之一。