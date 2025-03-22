味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！超噁照片曝　日本SUKIYA緊急回應

▲網友聲稱，在味噌湯內發現完整老鼠屍體。（圖／翻攝自X／@tkzwgrs）



記者王佩翊／編譯

日本知名牛丼連鎖品牌「すき家」（Sukiya）近期捲入食安爭議，有網友爆料，鳥取一間分店的Google評論中，有顧客留言稱，在店內的味噌湯中發現「老鼠屍體」，並附上驚悚照片，震驚不少網友。不過消息一出後，也有人懷疑可能是AI生成的假照片。對此，すき家公關部門表示，仍在確認中。

根據NEWS POST SEVEN報導，這起事件疑似發生在「すき家」的鳥取南吉方店，該店在Google評論中獲得不少高評價，但1個月前卻出現一則「1星」評分。該評分者在評論中寫道，「點了生蛋蓋飯早餐，結果發現味噌湯裡有老鼠屍體，完全無法置信。我已經聯絡保健所和總公司，之後再也沒胃口吃東西了。」評論還附上了一張照片，只見味噌湯中的確有一隻深灰色老鼠屍體漂浮在湯中，讓人看了直呼反胃。

該篇貼文聲稱是在2028年1月21日（星期二）上午8時到店，與實際時間不符，不過，有網友認為，這應該只是發文者的手誤，不影響投訴結果。

對於這則驚人爆料，不少人抱持懷疑態度。專家指出，目前牛丼連鎖店的味噌湯多半是透過機器加熱後直接倒入碗中，如果老鼠真的掉進湯裡，店員應該不可能完全沒發現，更何況照片中的老鼠體積不小。另有網友質疑，該圖片可能是使用AI生成的假圖片，若屬實，發文者恐怕涉及惡意誹謗甚至妨礙營業。

針對此事，「すき家」的母公司Zensho Holdings僅回應，「仍在確認中」，尚未給出正式說法。不過目前相關照片已在網路上引發軒然大波。