連地圖也找不到的「謎之城」！狂吸2220萬人點閱　揭開真相卻傻眼了

▲位於日本愛媛縣的廢墟「大野城」，其實曾是一座外觀豪華的餐廳。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本網友Toshibo經常探訪潛藏在各地的廢墟景點，甚至還拍攝成寫真集出書「Game旅」。最近，他在社群平台X分享一座深山內的「謎之城」，宣稱不僅日本教科書沒有介紹過，甚至就連Google地圖上也完全找不到，意外掀起網友們關注，點閱率將近2220萬次。對此，有媒體進一步查證，揭開謎樣建築的神秘面紗。

根據日媒《Pinzuba News》，網友Toshibo在社群平台分享2張相片，只見一座激似日本戰國時代城堡的建築物，潛藏在廢棄且杳無人煙的山林之中，恍若與世隔絕數百年，一旁則有小溪經過。他在內文中表示，「這座深山裡的謎之城，不僅Google地圖上找不到，就連教科書上也沒有出現過。」

一名熟稔日本城廓的書籍編輯解釋，「（該座建築）不被認定是一座城堡，當然在地圖或教科書上也就不會標示是一座城。也就是說，該座所謂不曾出現在教科書上的『城』，實際上並非是一座城堡，而是只是型態上模仿城堡的建築物。」

該則報導指出，其實在Google地圖上搜索後，便會發現該座建築物在地圖上被標示為「大野城（廢墟）」，位於愛媛縣四國中央市，沿著關川的支流浦山川所建，一旁則是登山步道，其中關川從被稱為愛媛縣祕境的法皇山脈流向瀨戶內海。

書籍編輯分析，透過日本國土地理院的空拍相片檔案館調查後可以發現，該座建築物最早被發現於1975年11月，當時仍在興建中，直到1982年5月才終於完工，而該座建築物其實本來是餐廳，約在1970年後半至1980年代前後開業，然而自從1990年代以後便隱沒在荒林之中，推測此後餐廳已經停業。

其實，不僅當地政府公務人員不知道大野城的存在，就連居住當地數十年的居民也不知情，甚至還誤以為是位於九州福岡縣的大野城。

據悉，大野城似乎是早年為了吸引觀光客來訪所建的餐廳。愛媛縣1965年的觀光客達到1000萬人次，至1973年更是經歷高度成長期而攀升至最高峰，達到2000萬人次，人們嚮往的觀光型態從團體旅遊轉型成祕境探險，因此當地才會興建宛如城堡般豪華的建築物。