　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

連地圖也找不到的「謎之城」！狂吸2220萬人點閱　揭開真相卻傻眼了

▲▼位於日本愛媛縣的廢墟「大野城」，其實曾是一座外觀豪華的餐廳。（圖／翻攝自X）

▲位於日本愛媛縣的廢墟「大野城」，其實曾是一座外觀豪華的餐廳。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本網友Toshibo經常探訪潛藏在各地的廢墟景點，甚至還拍攝成寫真集出書「Game旅」。最近，他在社群平台X分享一座深山內的「謎之城」，宣稱不僅日本教科書沒有介紹過，甚至就連Google地圖上也完全找不到，意外掀起網友們關注，點閱率將近2220萬次。對此，有媒體進一步查證，揭開謎樣建築的神秘面紗。

根據日媒《Pinzuba News》，網友Toshibo在社群平台分享2張相片，只見一座激似日本戰國時代城堡的建築物，潛藏在廢棄且杳無人煙的山林之中，恍若與世隔絕數百年，一旁則有小溪經過。他在內文中表示，「這座深山裡的謎之城，不僅Google地圖上找不到，就連教科書上也沒有出現過。」

一名熟稔日本城廓的書籍編輯解釋，「（該座建築）不被認定是一座城堡，當然在地圖或教科書上也就不會標示是一座城。也就是說，該座所謂不曾出現在教科書上的『城』，實際上並非是一座城堡，而是只是型態上模仿城堡的建築物。」

該則報導指出，其實在Google地圖上搜索後，便會發現該座建築物在地圖上被標示為「大野城（廢墟）」，位於愛媛縣四國中央市，沿著關川的支流浦山川所建，一旁則是登山步道，其中關川從被稱為愛媛縣祕境的法皇山脈流向瀨戶內海。

書籍編輯分析，透過日本國土地理院的空拍相片檔案館調查後可以發現，該座建築物最早被發現於1975年11月，當時仍在興建中，直到1982年5月才終於完工，而該座建築物其實本來是餐廳，約在1970年後半至1980年代前後開業，然而自從1990年代以後便隱沒在荒林之中，推測此後餐廳已經停業。

其實，不僅當地政府公務人員不知道大野城的存在，就連居住當地數十年的居民也不知情，甚至還誤以為是位於九州福岡縣的大野城。

據悉，大野城似乎是早年為了吸引觀光客來訪所建的餐廳。愛媛縣1965年的觀光客達到1000萬人次，至1973年更是經歷高度成長期而攀升至最高峰，達到2000萬人次，人們嚮往的觀光型態從團體旅遊轉型成祕境探險，因此當地才會興建宛如城堡般豪華的建築物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧
快訊／第二人找到了！2釣客落海皆成冰冷遺體
台北動物園收「滿滿黑籽」詭異信！　真面目曝：勿棄養
獨／「火鍋界LV」！全台最大店落腳七期
富士山若大噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」　日政府：1情況趕快逃
快訊／9縣市低溫特報！明晨下探10度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

滯留太空身體壞光光！NASA「1天只補貼165元」　川普霸氣喊：我來付

正妹拒復合還「接受新歡求婚」　前男友撞見氣炸！埋伏路邊當街殺死

幼兒園女老師兼差OnlyFans！　家長逛色情網站驚覺：好眼熟

連地圖也找不到的「謎之城」！狂吸2220萬人點閱　揭開真相卻傻眼了

撒尿在飲水機！GG插女同事水瓶「害13人染性病」　清潔工被判6年

富士山若大噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」！　日政府：1情況趕快逃

味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！超噁照片曝　日本SUKIYA緊急回應

中日韓外長會談在東京召開　針對北韓核武與俄烏派兵表「高度擔憂」

回娘家？傳查爾斯邀請美國「加入大英國協」　川普：聽起來不錯

川普不確定性太高！歐洲制定10年防務計畫　取代美國在北約地位

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

滯留太空身體壞光光！NASA「1天只補貼165元」　川普霸氣喊：我來付

正妹拒復合還「接受新歡求婚」　前男友撞見氣炸！埋伏路邊當街殺死

幼兒園女老師兼差OnlyFans！　家長逛色情網站驚覺：好眼熟

連地圖也找不到的「謎之城」！狂吸2220萬人點閱　揭開真相卻傻眼了

撒尿在飲水機！GG插女同事水瓶「害13人染性病」　清潔工被判6年

富士山若大噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」！　日政府：1情況趕快逃

味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！超噁照片曝　日本SUKIYA緊急回應

中日韓外長會談在東京召開　針對北韓核武與俄烏派兵表「高度擔憂」

回娘家？傳查爾斯邀請美國「加入大英國協」　川普：聽起來不錯

川普不確定性太高！歐洲制定10年防務計畫　取代美國在北約地位

滯留太空身體壞光光！NASA「1天只補貼165元」　川普霸氣喊：我來付

垃圾分類新措施！　嘉義市破袋稽查行動全面展開

嘉義市首推智慧交通控制系統　AI科技引領交通管理新時代

突被趙露思取關！百萬網紅韓安冉不甩閒言力挺：很合理，放過她

中日韓外長會　王毅：應共同高舉自由貿易旗幟

「哥吉拉」粉快看！高粱酒瓶新款造型曝　入手價破萬考驗忠誠度

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

嘉義北興陸橋高架化工程夜間封閉　 高架橋限高4.6公尺

桃園2漁會選舉投票完成　2週後選出理監事

嘉義市再造城市新風貌　台灣景觀大獎橫掃6項大獎！

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

國際熱門新聞

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

男乘客搭機「繫著安全帶」暴斃！死在座位

印尼火山大噴發　煙灰竄1.6萬公尺高空

滯留太空288天「老10歲」　NASA補貼才3萬

希斯羅機場變電所大火！華航半途折返

川普：美將生產新一代戰機F-47　

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利

不爽馬斯克！她光屁「磨蹭特斯拉」畫面曝

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

富士山若噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」

《吉伊卡哇》4月底將停播！復播日程曝

川普關稅政策變數大　道瓊跌逾400點

無視川普關稅戰　美股震盪收紅

更多熱門

相關新聞

富士山若噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」

富士山若噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」

日本政府為了應對富士山一旦噴發可能對首都圈帶來大範圍降灰的情況，內閣府組織專家研討會，並在21日公布最新報告，提出應對指南。報告中強調，一旦富士山噴發，將根據火山灰堆積程度分成4階段避難，除非是積灰已經超過30公分，否則首都圈所有民眾都應該待在家中避難。

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

中日韓外長會談在東京召開　擔憂北韓核武

中日韓外長會談在東京召開　擔憂北韓核武

台人「日本旅遊3陋習」爆反感！他怒：別怪當地人態度差

台人「日本旅遊3陋習」爆反感！他怒：別怪當地人態度差

首談北韓派兵！俄前防長蕭依古「擁金正恩」

首談北韓派兵！俄前防長蕭依古「擁金正恩」

關鍵字：

日韓要聞謎之城日本愛媛縣大野城

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／Andy突PO全黑底圖！

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

97萬老濕姬認了被騙裸照！

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面