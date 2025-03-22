中日韓外長會談在東京召開　針對北韓核武與俄烏派兵表「高度擔憂」

▲南韓外長趙兌烈、中國外長王毅、日本外相岩屋毅22日在東京進行會談，並獲日相石破茂接見。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本、南韓、中國外長會談今（22）日在日本東京召開，是去年繼南韓首爾主辦中日韓外長會談後，時隔一年由日本輪值主席國。其中，日本表達對於北韓（朝鮮）高度發展核武與導彈的擔憂，強調3國達成緊密溝通的重要性，並表示全球應反對任何一方試圖透過軍事力量單方面改變現狀。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，日本外務大臣岩屋毅、南韓外交部長趙兌烈、中國外交部長兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅，今（22）日在日本東京都港區外務省飯倉公館召開「第11屆中日韓外長會議」，是3國外長時隔1年4個月後再度齊聚一堂，表達3國合作的重要性。

中日韓3國強調，將會儘快協調在日本召開中日韓三國領導人會談。

▲中國外長王毅、日外相岩屋毅、南韓外長趙兌烈22日在東京召開會談。（圖／達志影像／美聯社，下同）

岩屋毅呼籲，日中韓應該透過強人力交流促進互相理解，強化在經濟與防災方面的合作，並共同面對少子化與人口高齡化等共同難題，「儘管日中韓3國身為鄰國關係難免會遇到難題，但透過對話推動交流與合作，不僅符合3國共通利益，對於促進地區與國際社會和平、繁榮更是極為重要。」

針對近年來北韓高度發展核武與導彈技術、盜取加密貨幣，甚至與俄羅斯達成軍事合作，岩屋毅表達高度擔憂，呼籲應該遵守聯合國安理會決議促成無核化，而日中韓3國在此議題上緊密溝通的重要性。同時，岩屋毅也強調，全球應該反對任何一方試圖透過軍事力量單獨改變現狀。另外，他也呼籲重視遭北韓綁架的日本人議題。

趙兌烈則在聯合記者會上表示，「針對維持韓半島（朝鮮半島）和平穩定的重要性，韓中日重申3國的共同利益與責任。韓中日3國深受北韓核武問題與韓半島情勢影響，期盼3國能持續溝通。3國一方面繼續履行聯合國安理會決議，同時致力於讓北韓達成無核化、停止挑釁。」

趙兌烈也向北韓喊話，呼籲北韓應該立刻停止與俄羅斯之間非法的軍事合作，並認為北韓不應該因為在俄烏戰爭上向俄國派兵，而因此獲得「補償」。

至於王毅則提及，今年迎來二戰結束80周年，同時中日韓合作20年，已在各方面的合作取得良好成果，呼籲推動地區穩定與經濟一體化。針對兩韓情勢，王毅坦承如今複雜且敏感的不穩因子正在增加，應此中國將會和國際社會共同守護韓半島的和平與穩定。

另外，王毅也在會上表示，3國針對推動地區經濟整合達成協議，「針對重啟自由貿易協定（FTA）、擴大推動區域全面經濟夥伴協定（RECP）、活絡地區供應鏈穩定，將繼續維持對話和溝通。」

報導分析，隨著美國川普政府上台後強調「美國第一主義」、推動關稅等，王毅在此次外長會談上，強調中國主導區域經濟合作的意志，「我們應該秉持多邊主義和自由貿易，推動多元且包容的經濟全球化。」