　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中日韓外長會談在東京召開　針對北韓核武與俄烏派兵表「高度擔憂」

▲▼南韓外長趙兌烈、中國外長王毅、日本外相岩屋毅22日在東京進行會談，並獲日相石破茂接見。（圖／路透）

▲南韓外長趙兌烈、中國外長王毅、日本外相岩屋毅22日在東京進行會談，並獲日相石破茂接見。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本、南韓、中國外長會談今（22）日在日本東京召開，是去年繼南韓首爾主辦中日韓外長會談後，時隔一年由日本輪值主席國。其中，日本表達對於北韓（朝鮮）高度發展核武與導彈的擔憂，強調3國達成緊密溝通的重要性，並表示全球應反對任何一方試圖透過軍事力量單方面改變現狀。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，日本外務大臣岩屋毅、南韓外交部長趙兌烈、中國外交部長兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅，今（22）日在日本東京都港區外務省飯倉公館召開「第11屆中日韓外長會議」，是3國外長時隔1年4個月後再度齊聚一堂，表達3國合作的重要性。

中日韓3國強調，將會儘快協調在日本召開中日韓三國領導人會談。

▲▼中國外長王毅、日外相岩屋毅、南韓外長趙兌烈22日在東京召開會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外長王毅、日外相岩屋毅、南韓外長趙兌烈22日在東京召開會談。（圖／達志影像／美聯社，下同）

岩屋毅呼籲，日中韓應該透過強人力交流促進互相理解，強化在經濟與防災方面的合作，並共同面對少子化與人口高齡化等共同難題，「儘管日中韓3國身為鄰國關係難免會遇到難題，但透過對話推動交流與合作，不僅符合3國共通利益，對於促進地區與國際社會和平、繁榮更是極為重要。」

針對近年來北韓高度發展核武與導彈技術、盜取加密貨幣，甚至與俄羅斯達成軍事合作，岩屋毅表達高度擔憂，呼籲應該遵守聯合國安理會決議促成無核化，而日中韓3國在此議題上緊密溝通的重要性。同時，岩屋毅也強調，全球應該反對任何一方試圖透過軍事力量單獨改變現狀。另外，他也呼籲重視遭北韓綁架的日本人議題。

趙兌烈則在聯合記者會上表示，「針對維持韓半島（朝鮮半島）和平穩定的重要性，韓中日重申3國的共同利益與責任。韓中日3國深受北韓核武問題與韓半島情勢影響，期盼3國能持續溝通。3國一方面繼續履行聯合國安理會決議，同時致力於讓北韓達成無核化、停止挑釁。」

趙兌烈也向北韓喊話，呼籲北韓應該立刻停止與俄羅斯之間非法的軍事合作，並認為北韓不應該因為在俄烏戰爭上向俄國派兵，而因此獲得「補償」。

▲▼中國外長王毅、日外相岩屋毅、南韓外長趙兌烈22日在東京召開會談。（圖／達志影像／美聯社）

至於王毅則提及，今年迎來二戰結束80周年，同時中日韓合作20年，已在各方面的合作取得良好成果，呼籲推動地區穩定與經濟一體化。針對兩韓情勢，王毅坦承如今複雜且敏感的不穩因子正在增加，應此中國將會和國際社會共同守護韓半島的和平與穩定。

另外，王毅也在會上表示，3國針對推動地區經濟整合達成協議，「針對重啟自由貿易協定（FTA）、擴大推動區域全面經濟夥伴協定（RECP）、活絡地區供應鏈穩定，將繼續維持對話和溝通。」

報導分析，隨著美國川普政府上台後強調「美國第一主義」、推動關稅等，王毅在此次外長會談上，強調中國主導區域經濟合作的意志，「我們應該秉持多邊主義和自由貿易，推動多元且包容的經濟全球化。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小優cos「請出兩個長輩」兇爆求愛！他全程無視　原因尷尬了
快訊／林森北路大樓「水泥雨庇掉落」　北市府重罰30萬
比完賽驚悚暴衝！　賽車高速翻車撞爛畫面曝
林森北大樓磁磚猛砸車！　瞬間曝
立院下周續審「恢復7天假」！　這5天已有共識
「金髮Yuki」假冒義消引關注！醫點出5大可能問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！超噁照片曝　日本SUKIYA緊急回應

中日韓外長會談在東京召開　針對北韓核武與俄烏派兵表「高度擔憂」

回娘家？傳查爾斯邀請美國「加入大英國協」　川普：聽起來不錯

川普不確定性太高！歐洲制定10年防務計畫　取代美國在北約地位

印度假導遊性侵「法國女遊客」！佯裝探訪聖地　帶到森林下手

涉規避限制措施　美FCC調查華為、中興等9中企

美祭新規定　加拿大人訪「2國邊境圖書館」要先通關！居民氣炸抗議

「繫著安全帶」暴斃！男坐屍死在飛機座位　空姐降落才知　

F-47震撼亮相！超強匿蹤「敵人永遠看不見」　造價1.7兆藏川普密碼

傳達普丁親筆信！俄前防長蕭依古「緊擁金正恩」　首談北韓派兵

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！超噁照片曝　日本SUKIYA緊急回應

中日韓外長會談在東京召開　針對北韓核武與俄烏派兵表「高度擔憂」

回娘家？傳查爾斯邀請美國「加入大英國協」　川普：聽起來不錯

川普不確定性太高！歐洲制定10年防務計畫　取代美國在北約地位

印度假導遊性侵「法國女遊客」！佯裝探訪聖地　帶到森林下手

涉規避限制措施　美FCC調查華為、中興等9中企

美祭新規定　加拿大人訪「2國邊境圖書館」要先通關！居民氣炸抗議

「繫著安全帶」暴斃！男坐屍死在飛機座位　空姐降落才知　

F-47震撼亮相！超強匿蹤「敵人永遠看不見」　造價1.7兆藏川普密碼

傳達普丁親筆信！俄前防長蕭依古「緊擁金正恩」　首談北韓派兵

忽冷忽熱易感冒！中醫師教飲食養肝　加碼潤餅吃法避免發胖

想領8萬大獎！他輸入「驗證數字100050」結果慘了

曾仁和腰部不舒服　確定無緣開季名單

全球每賣6株蘭花就有1株來自台南！　蘭農科技創新引領蘭花市場

傳2026合作魏家拉下「花蓮王」　林右昌：在花蓮需要大家一起團結

色保全約少女上摩鐵兩度性侵！她找徵信社求援　重判4年8月

結合白河木棉花節　南消一大隊為賞花民眾防災宣導

快訊／北市錦州街工安意外！板模工人疑踩空墜樓　無心跳送醫搶救

全國14隊爭威廉波特少棒亞太區資格　謝國城盃熱鬧開打

岳政華恐趕不上開季　兄弟洋投保持競爭中

#金瓜石 220公斤 #金磚 「身價飆漲 #7億 」 錢錢味超濃！民眾搶摸

國際熱門新聞

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

印尼火山大噴發　煙灰竄1.6萬公尺高空

滯留太空288天「老10歲」　NASA補貼才3萬

男乘客搭機「繫著安全帶」暴斃！死在座位

希斯羅機場變電所大火！華航半途折返

川普：美將生產新一代戰機F-47　

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利

不爽馬斯克！她光屁「磨蹭特斯拉」畫面曝

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

《吉伊卡哇》4月底將停播！復播日程曝

川普關稅政策變數大　道瓊跌逾400點

無視川普關稅戰　美股震盪收紅

前「參謀總長」獲聘我政務顧問　日政府回應

大阪市中心爆碎屍！「10肉塊+20骨頭」散落河堤

更多熱門

相關新聞

台人「日本旅遊3陋習」爆反感！他怒：別怪當地人態度差

台人「日本旅遊3陋習」爆反感！他怒：別怪當地人態度差

「各位旅日可以不要把台灣陋習帶過去嗎？」一名住在日本7年的網友痛批，最近越來越多台灣人到日本卻行為失控，走路突然停下擋人「以為在逛西門町嗎？」還有搭電車堵門、自助餐廳不收餐盤等。他表示這些行為已引發當地人反感，希望大家別再拉低台灣形象。

首談北韓派兵！俄前防長蕭依古「擁金正恩」

首談北韓派兵！俄前防長蕭依古「擁金正恩」

美國蛋價飆漲65%！將從南韓、土耳其進口雞蛋

美國蛋價飆漲65%！將從南韓、土耳其進口雞蛋

韓總統夫人金建希怒「無能」：為何不開槍？

韓總統夫人金建希怒「無能」：為何不開槍？

大谷熱潮！大聯盟最快2028年返日

大谷熱潮！大聯盟最快2028年返日

關鍵字：

日韓要聞日本東京外務省飯倉公館岩屋毅王毅趙兌烈南韓外長會談

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

快訊／Andy突PO全黑底圖！

97萬老濕姬認了被騙裸照！

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面