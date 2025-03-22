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富士山若大噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」！　日政府：1情況趕快逃

▲▼日本,富士山 。（圖／路透）

▲日本富士山如大規模噴發，火山灰覆蓋範圍恐達整個首都圈。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府為了應對富士山一旦噴發可能對首都圈帶來大範圍降灰的情況，內閣府組織專家研討會，並在21日公布最新報告，提出應對指南。報告中強調，一旦富士山噴發，將根據火山灰堆積程度分成4階段避難，除非是積灰已經超過30公分，否則首都圈所有民眾都應該待在家中避難。

根據《時事通信社》報導，如果富士山發生大規模噴發，恐將造成大量火山灰堆積在整個日本首都圈。因此報告中也明確提出指引，並將火山降灰影響分為4個階段。

當積灰厚度超過30公分時，屬於最嚴重的「第4級」，3至30公分之間則依對居民生活影響程度區分為「第3級」與「第2級」，降灰不足3公分則為「第1級」。

為避免造成社會混亂，當火山灰厚度在前3階段時，民眾應盡量維持居家生活，在家中避難，不要出門。但若降灰達30公分以上，隨著雨水滲透，可能導致灰層變重，壓垮木造建築，因此屆時政府也將呼籲民眾提前避難，前往安全區域。內閣府未來將制定更明確的應對方針，並要求地方政府及企業做好準備。

這份報告依據2020年日本中央防災會議的模擬數據，推測福島、山梨、長野、靜岡等11個都縣都可能受影響。

雖然火山灰不會直接危及生命，但可能導致喉嚨及支氣管不適，甚至影響視線，進而造成交通事故。對於「第1級」至「第3級」地區，政府將建議民眾減少外出且不要開車，盡可能待在家中，此外，由於降灰可能持續2周以上，報告也提醒民眾應提前儲備足夠的食物與飲用水，以應對緊急狀況。

若火山灰降灰達「第4級」，恐將造成建築物倒塌，電力及自來水等基礎設施也可能中斷，政府會建議居民撤離至受影響較小的地區。此外，即使灰層未達30公分，但需要洗腎或特別照護的族群，專家也建議提前轉移，以確保安全。

報告指出，氣象廳一旦偵測到富士山噴發，將每小時更新未來6小時內的降灰範圍及厚度預測，地方政府則需結合實際降灰狀況，儘早做出避難決策，確保居民安全。

另一方面，報告中也提到，政府應提前規劃火山灰的暫存地點，並考慮最終處理方式，例如掩埋或海洋傾倒。專家預估，如果富士山大規模噴發，待清除的火山灰總量可能高達4億9000萬立方公尺，其中影響交通的部分約有3100萬立方公尺，需優先清理道路及鐵路，以確保運輸順暢。

 
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