韓國東南部16處「山林大火」！2消防隊員不幸罹難　發布最高級警報

▲南韓慶尚南道山清郡從21日起開始出現山林大火，火勢至今仍持續蔓延。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓東南部最近氣候乾燥，至今已有16處地方出現山林大火，範圍涵蓋慶尚北道、慶尚南道、蔚山、大邱等地，火勢甚至波及民宅，數百名居民和療養院患者緊急撤離，而2名協助滅火的救難隊員更不幸殉職，鐵路更一度停駛。對此，南韓政府緊急將警報提升至最高層級。

最新消息，目前在消防隊員中，已經有2人殉職、2人失蹤。另外，還有6人受傷。

根據《韓聯社》，南韓慶尚南道山清郡從昨（21）日起開始出現山林大火，隨著氣候乾燥、刮起強風，火勢也隨著風勢擴散，當局將應對的警報層級提升至第3階段，派出特殊滅火隊、專門滅火隊、公務員、警察、軍人等1300名人力和120多輛裝備前往救災，然而至第二天卻仍未能撲滅火勢。

當局首先針對山清郡7座村莊下達避難指令、疏散213名居民，今（22）日更追加疏散8座村莊，山林大火影響區域面積已達275公頃，山林廳、消防廳、慶尚南道、國防部所持有的直升機已陸續投入救災。

慶尚南道昌寧郡指出，負責前往山清郡救火的2名隊員，已經確認罹難，目前正在釐清死者的身分和死因。

▲南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

慶尚北道義城郡安平郡22日上午11時24分，也因深山刮起秒速5.6公尺的強風，而因此出現山林大火，火勢甚至一度擴及至市中心（義城邑）民宅，當局緊急將100名居民和療養院患者與關係人士等70人疏散至義城室內體育館。

隨著山林大火燃燒範圍逐漸擴大，韓國鐵道公社（Korail）也於稍早宣布，鐵路中央線義城站至安東站從下午3時45分後停駛，因為山林大火已經波及至該路段的隧道，往返首爾清涼里站至釜山釜田站的709列車，至下午5時，車上280名乘客已經透過巴士從安東站轉運至慶州站。