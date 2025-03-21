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滿足南科在地就學需求！黃偉哲視察蓮潭國中小二期校舍工程

▲台南市長黃偉哲，21日一早在教育局鄭新輝局長的陪同下，至蓮潭國中小視察二期校舍工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，21日一早在教育局鄭新輝局長的陪同下，至蓮潭國中小視察二期校舍工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為滿足善化地區學生在地就學需求，挹注經費5.7億元，接續辦理蓮潭國中小第二期暨增設國中新建校舍事宜，黃偉哲市長21日一早在教育局鄭新輝局長的陪同下，至蓮潭國中小視察二期校舍工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商的辛勞，期許提供學區學生就近入學，興建安全前膽實用教學環境，營造生態校園。

▲台南市長黃偉哲，21日一早在教育局鄭新輝局長的陪同下，至蓮潭國中小視察二期校舍工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，投資教育就是投資未來，善化南科特定區(ＬＭ特區)是南科附近發展最快速的區域，人口遽增，因應南科發展與學生就學需求，兼顧教育資源效益及學生就學權益原則，2023年獲教育部核定改制為國中小，並投入經費新台幣5.7億元，持續辦理蓮潭國中小第二期暨增設國中新建校舍事宜。二期校舍工程完工後，將增設國小部12班、國中部24班，其中國中部配合校舍興建及師資，預計114學年招生新生8班。校舍籌設興建過程中，感謝議會的支持、各界的督促與學校的努力，務求校舍工程能順利如期如質完工，讓善化區孩子們有一個就近入學的學習樂園，希望新設立的國中小學校有效帶動當地文教風氣與生活品質，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

▲台南市長黃偉哲，21日一早在教育局鄭新輝局長的陪同下，至蓮潭國中小視察二期校舍工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，這次二期校舍由解構聯合建築師事務所設計監造、勝冠營造股份有限公司承攬工程施工，並在此二優質廠商協力合作下，工程品質方面於歷次工程查核成績皆獲甲等優異成績。另校舍以黃金級綠建築標章等級標準規劃設計，將智慧水電表、太陽能系統、雨水貯留回收系統等納入規劃考量，並將環保永續精神融入校園建築。後續課程教學規劃也會積極打造雙語教學環境，進行數位教學之推動，期給予善化地區完善的教育規劃，全面滿足學生學習之需求。

▲台南市長黃偉哲，21日一早在教育局鄭新輝局長的陪同下，至蓮潭國中小視察二期校舍工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蓮潭國中小校長許嘉齡表示，蓮潭國中小自2023年8月設立，以｢培養世界公民的學校｣為願景，引進多元資源全面性打造國際化校園並落實雙語教學，成效備受各界稱許。二期校舍工程完工後，除持續深化國際教育外，將有更充裕的教學空間與課程結合，進行國際禮儀教學，締結國外姐妹校進行國際交流、發展管絃樂團等特色團隊、並利用南科園區資源結合AI科技深化差異化教學，期待能成為南科地區表現卓越的特色學校。

▲台南市長黃偉哲，21日一早在教育局鄭新輝局長的陪同下，至蓮潭國中小視察二期校舍工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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