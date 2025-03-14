最美白河木棉花季開幕　黃偉哲邀賞花喝咖啡迎接春日時光

▲白河木棉花季開幕，市長黃偉哲、市議員王宣貿，一同邀請大家來台南賞花、喝咖啡，見證這場美麗的花季盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南白河林初埤木棉花道，全長866.5公尺，被譽為全球最美花海街道之一，每年吸引大量遊客與攝影愛好者前來朝聖，今年初因氣候寒冷影響，木棉花開花時程稍有延遲，目前花況達8成，市府14日舉辦開幕記者會，市長黃偉哲、市議員王宣貿，一同邀請大家來台南賞花、喝咖啡，見證這場美麗的花季盛會。

市長黃偉哲表示，白河林初埤的木棉花道已是全國知名景點，美不勝收，感謝歷任鎮長及區長的努力，一步步經營林初埤到現在，已成為全台重要觀光景點之一，也是很多網紅及民眾流連忘返打卡點，來白河賞木棉，到東山喝咖啡，都是很好休閒活動，歡迎來台南賞花，享受美好春日時光。

白河區公所指出，木棉花季於3月15日至3月30日期間將舉辦系列精彩活動，包括定點導覽解說、愛地球贈樹苗、木棉音樂饗宴（街頭藝人表演）、按讚贈好禮等。舊鐵道設有美食攤販，讓遊客在賞花之餘，還能品嚐美味的在地小吃。此外，今年特別推出假日限定的「親子涼扇彩繪」活動，每日限量300份，讓遊客自由揮毫創作，為春日之旅增添難忘回憶。（贈苗活動將於3/15、3/16、3/22、3/23舉行，數量有限，送完為止。）

為確保賞花品質與交通順暢，假日期間南90線木棉花道路段僅供小客車單向通行並禁止設攤，民眾可將車輛停放大竹停車場，或選擇管制區外周邊道路沿線停車，也可搭乘白河區公所安排的免費接駁專車進入花道。接駁車將於3月15日至3月30日，每週六、日定點巡迴，每趟約20分鐘。請遊客多加利用，並配合交通管制措施，維護安全。

白河區公所表示，除了來白河欣賞木棉花道的盛開美景，還可前往關子嶺泡溫泉，探訪後壁的蘭花之美，並至東山品味香醇咖啡，體驗台南豐富的文化與自然之美。為確保交通順暢，建議民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」直達木棉花道。詳細公車資訊請參考「大台南公車」官網（http://tourguide.tainan.gov.tw/newtnbusweb/）。更多活動詳情，請至白河區公所官網（http://baihe.tainan.gov.tw）或官方臉書（https://www.facebook.com/baihe066855102）查詢。