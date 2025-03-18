台南東山區東山路外光電停車場正式啟用　黃偉哲肯定省公帑兼顧環保

▲台南市東山區公所建置「東山路外光電停車場」於18日上午舉行啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應國家綠電政策發展太陽光電，台南市東山區公所建置「東山路外光電停車場」於18日上午舉行啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，他肯定東山區公所對於光電系統的推廣與建置不遺餘力，這座光電停車場的委外建置兼顧了環保與舒適的雙重優勢，同時也節省了大筆的建設公帑，真的是一兼二顧。

市長黃偉哲表示，本次興建光電停車場有三大好處，第一是政府不用出錢，搭建設備是由廠商全部處理。第二是民眾使用停車不受天候影響，第三是政府還可以得到回饋，未來根據停車場發電比率，只要發電一度，就回饋12％給地方。

黃偉哲強調，這座光電停車場的位置就在市街區旁，民眾不論要購物、洽公都很方便，或者把車停在這邊，租用youbike在市區逛逛走走，都是非常好的事情。好的政策要持續推動，就像小黃公車一樣，正確的事情市府團隊要持續再做，帶給市民生活上更加便利與方便。

今日的啟用典禮，包括市議會沈家鳳及蔡育輝等議員亦到場參加。東山區長張政郎說明，東山區公所在前任區長呂煌男的規劃下，利用現有的停車空間、風雨球場，以及取回被占用、承租的公有土地，透過公開標租的方式，建置了2案9處的地面型太陽光電系統，總設置容量高達1500KWP。

今日啟用的路外停車場光電系統，採用大跨距的設計方式，H型鋼樑漆上容易辨識的黃色鐵漆，既美觀又安全，停車場靠近東山老街，旁邊有新落成的文教活動中心，佐以鄰近的文小二綠地、東山運動公園、花旗木自行車道、水圳綠道等本區著名景點，在光電屋頂完成後，遊客的愛車可免於日曬雨淋，將可大大的提高停車場的使用率，同時增加了400KWP的綠電，也為綠色地球盡一份心力。