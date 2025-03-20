黃偉哲開藥籤宣傳公部門非暑期工讀　報名延長至22日

▲台南市長黃偉哲推出「公部門非暑期工讀計畫」，宣布報名期間延長至3月22日，藉此機會期望鼓勵更多學生踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市長黃偉哲為了幫助青年累積職場經驗並提升就業競爭力，推出「公部門非暑期工讀計畫」，黃市長特別在安南區台江文化中心台江特展中，手持專治公主公子病的藥籤，宣傳新一期的非暑期工讀計畫，並宣布報名期間延長至3月22日，藉此機會期望鼓勵更多學生踴躍報名。

黃偉哲市長強調，這項計畫不僅是提供學生工讀機會，更希望讓青年學子透過實際參與市政，了解政府運作，進而激發對公共事務的關心與投入。

市長黃偉哲表示，青年是城市發展的重要推手，我們希望透過這個機會，讓大家在求學階段就能接觸市政，獲得寶貴的實務經驗，這對未來的職涯發展大有助益。市長也鼓勵同學們踴躍報名，抓住這次進入公部門學習的機會，為自己累積寶貴的工作歷練。

這次工讀計畫由台南市政府研考會統籌，共有11個市府機關提供21個工讀職缺，包括經濟發展、財政、教育、環保、農業等領域，工作內容涵蓋文書處理、檔案整理、社群媒體經營、活動籌辦等，適合在學青年累積經驗並補貼生活開銷。市府期望透過這項計畫，讓年輕世代更了解市府運作，也讓市政決策融入更多創新與多元觀點。

本次報名方式採線上填報或郵寄，報名截止時間為3月22日晚上11點59分，面試作業將於3月29日舉行。有興趣的學生可至官方網站https://reurl.cc/DKNGxQ下載報名簡章，名額有限，請把握機會！