黃偉哲邀白色情人節「熊愛台南」！　5大泰迪熊萌翻南美館

▲「台南市美術館2館」舉辦「熊愛台南」活動，展出5隻3米高精典泰迪熊氣偶，市長黃偉哲也親臨現場分送精典泰迪熊情侶小提燈，民眾爭相索取和拍照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

3月14日是白色情人節，也是情人之間表達愛意與贈送回禮的日子，台南市政府今起連續3日於「台南市美術館2館」舉辦「熊愛台南」活動，展出5隻3米高精典泰迪熊氣偶，可愛吸睛成為焦點，營造充滿幸福的浪漫氛圍！

台南市長黃偉哲也親臨現場分送精典泰迪熊情侶小提燈，許多民眾爭相索取和拍照，讓南美館2館戶外廣場人氣滿滿。

黃偉哲表示，「熊愛台南」活動精心策劃了一系列豐富內容，5隻可愛的精典泰迪熊氣偶、搭配周邊甜蜜浪漫市集及藝文表演，超過40個攤位的「熊好迺」的LOVE市集，還有「熊耀眼」的幸福舞台，活動三天有多場的精彩表演，為白色情人節增添粉紅色浪漫氛圍，期待無論是情侶、家人、朋友都能在台南感受滿滿幸福。

觀光旅遊局說明，本次活動特別製作了精典泰迪熊情侶小提燈，3/14-3/16每日限量1314組，送完為止；15日還有「熊幸福」放閃抽鑽戒活動，採現場報名、限量99對參加，歡迎情人、家人及好友組隊參加，除了可品嚐巧克力布朗尼度過甜蜜時光，更有一組幸運者能夠成為1％的天選之人，獲得市值38888元的鑽石對戒。

此外，民眾只要與精典泰迪熊合照，上傳IG或FB並hashtag「#熊愛台南」，活動每日下午2時起，在服務台出示貼文畫面就可獲得糖葫蘆1支，限量150支，糖葫蘆發送完畢後主辦單位加碼發送50元市集券，每人現領1張，歡迎親臨活動現場打卡拿好禮。另外，「熊好迺」LOVE市集，邀集特色美食甜點、文創手作、香氛、飾品、塔羅牌以及休閒體驗等各式特色攤位，只要使用「悠遊付」消費滿399元將贈送造型悠遊卡一張，要讓民眾買的方便、玩的開心。

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