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南科奇美醫院興建工程動土　雲嘉南最大醫療體系進駐南科園區

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫療體系永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院擴大醫療服務版圖，再添新據點，為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「奇美醫療財團法人南科奇美醫院」為一座設有274床的智慧型地區教學醫院，位於新市區南科南路與南科三路的交界處，規劃地下兩層、地上7層樓，基地面積約13000平方公尺，工期約3年，預計2028年完成建設並正式營運。南科奇美醫院將提供急診、內科、外科、婦兒科、復健科、牙科、職業醫學等多元醫療服務，提升南科及周邊地區的就醫便利性，並落實醫療資源在地化。

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫療體系設立之南科診所（台南科學工業園區聯合診所）自1999年11月成立以來，為第一間進駐政府開發工業區與科學園區的醫療服務單位。26年來持續守護園區員工及鄰近居民健康，如今隨著產業蓬勃發展及人口增長，奇美醫療體系擴大南科診所服務並興建醫院成為大南科區域的智慧型地區教學醫院，不僅推動智慧醫療發展，將進一步強化永康次醫療區域的醫療服務，並與南邊的永康奇美醫院（醫學中心）、北邊的柳營奇美醫院（區域教學醫院）及西邊的佳里奇美醫院（地區教學醫院），共同構成完整的醫療轉診與後送系統，提升整體的就醫效率與照護品質，達到醫療資源的平衡與共享。

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國家科學及技術委員會南部科學園區管理局局長鄭秀絨於奇美醫療財團法人南科奇美醫院興建工程動土典禮上致詞。

奇美醫療財團法人董事長許春華表示，自2023年接任董事長以來，始終秉持奇美文化的核心精神「幸福文化」。這份幸福，不只是我們奇美人的目標，更是希望帶給社會的承諾。「奇美醫療財團法人南科奇美醫院」的成立，將打造更強大的醫療網絡，更成為守護台灣「護國神山」產業命脈與社區民眾健康的堅強後盾，為奇美醫療體系注入嶄新活力，將為奇美醫療體系帶來全新的發展格局。奇美秉持初心，勇敢承擔服務南科的使命，讓奇美的幸福文化持續發光發熱，並真正落實醫療的價值，為社會帶來更卓越的醫療服務與健康保障！

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫療財團法人董事暨中華民國無任所大使宋光夫表示，奇美醫療體系長期致力於守護民眾健康，「南科奇美醫院」的興建動土，更進一步拓展這份使命，不僅強化南科及周邊地區的醫療資源，更結合健康的生活型態，讓民眾生活得健康，真正實現奇美幸福文化的美好願景！

「南科奇美醫院」三大主軸亮相，打造智慧醫院、生醫發

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）展與職業醫學新藍圖奇美醫療財團法人經營決策委員會副主委邱仲慶表示，「奇美醫療財團法人南科奇美醫院」作為科技與醫療的交匯點，目前共規劃三大主軸定位發展。第一主軸為地區智慧醫院，將提供24小時急診服務及毒化災害緊急處理第一道防線，同時也規劃急性後期整合照護病床，推動分級醫療，落實雙向轉診，強化急性醫療資源配置效率，垂直整合轉銜系統，與長期照護服務無縫接軌；第二主軸為配合生醫發展，透過與南科園區廠商產業合作，推動醫療科技創新應用，利用數據分析、人工智慧診斷、遠距醫療等技術，成為生醫研發的示範場域，促進醫療與科技產業的深度整合，為民眾提供更便捷、精準的醫療；第三主軸為職業醫學基地，南科園區為國內科學園區就業人數第二，九成臨場健康服務由奇美醫療體系協助，透過專科醫師進駐提供勞工健檢、高階健檢及生活型態醫學服務。期盼「奇美醫療財團法人南科奇美醫院」成為區域的急救中心，守護社區的醫院，職業醫學的基地！

▲為滿足南科園區發展、周邊人口驟增以及照顧偏鄉醫療需求缺口，並強化永康次區域醫療服務，奇美醫療體系21日上午10時舉辦「南科奇美醫院興建動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮表示，「南科奇美醫院」將提供全方位的智慧化、數位化醫療，從核心價值實踐Affordable（可負擔）、Accountable（可信賴）、Amazing（卓越）的3A醫療，打造無牆醫院、全人照護和智慧醫院。醫院將秉持醫療初衷，積極投入資源，展現深耕大南科地區的決心，為當地居民與產業提供穩定且高品質的醫療服務，盼成為大南科區的健康堡壘，為民眾提供更強大的健康保障，成為社區的守護。

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