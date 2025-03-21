北市交通事故死傷「六都最低」　行人友善區擬再擴大28里

▲交通部邀北市分享道安改善，左為交通部司長黃運貴、右為北市交通局副局長常華珍。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(21日)召開道安記者會，邀台北市分享道安改善，北市去(113)年交通事故30日死亡增加9.2%，不過每10萬人死傷數創六都最低。台北市交通局表示，今年行人友善區將擴大28里，並啟動「我看得見您，您看得見我」社會運動，宣導行人專心過馬路、汽車開頭燈並少用暗色隔熱紙等。

根據交通部統計，台北市113年1月到12月交通事故30日死亡人數為119人，比112年增加10人，成長9.2%，不過去年行人交通事故30日死亡23人，較112年減少14人，大降37.8%。

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台北市政府交通局科長鄭麗淑表示，台北市113年推動安心行道安計畫，去年整體死傷人數較112年及過去3年平均皆低，比112年減少8.67%，相較前3年平均則下降9.17%。其中每10萬人A1類死亡人數為2.81、受傷4.78，皆是六都中最低。

鄭麗淑表示，去年為了加速建構行人友善環境，將5年計畫調整為3年，推動友善用路人環境，包括人行空間從標線型改為實體人行道、增加實體及標線型人行道、拓寬實體人行道，另也增設34處行穿線退縮、設置27處行人庇護島。

▲台北市政府交通局科長鄭麗淑。（圖／記者李姿慧攝）

此外，北市去年也在大學里試辦行人友善區示範區，讓車輛事故減少22.22%、車輛降速26.52%，鄭麗淑指出，今年會更擴大推動行人友善區，且由下往上提案，以里辦公處為申請單位，因此里內要有高度共識並整個里申請提案，目前已有28個里提出申請，3個正在施工中，後續25個里也會進行相關規劃作業。

為持續減少交通事故，北市交通局副局長常華珍表示，北市今年將推動「我看得見您，您看得見我」社會運動，該主軸將貫穿今年所有交通安全意象，要深入人心，在硬體工程完備下，人的行為還是最重要主體。

根據分析，113年機車和行人事故肇因，機車部分主要是分心駕駛、未保持安全距離；行人則是未依規定穿越道路、車輛未停讓、車輛分心駕駛等原因。

鄭麗淑則說明，114年交安主軸「我看得見您，您看得見我」，將以人、車、路三個面向共同響應，其中道路環境包括行穿線退縮、早開時相、強化行穿線照明等；人的部分，也會教育宣導確認車輛停車再過馬路、專心過馬路等觀念；車輛方面，則將宣導汽機車開頭燈容易被看見、駕駛養成擺頭習慣、減少使用暗色隔熱紙等，落實行人看得見車輛、車輛看得見行人。