屏東警3／24起取締行人違規　過馬路4NG行為要小心

▲屏東縣政府警察局24日起，全面啟動「行人違規取締」執法專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為有效降低行人交通事故發生率，屏東縣政府警察局於3月24日起，全面啟動「行人違規取締」執法專案。這次專案針對事故高發路段及路口，加強取締行人違規行為，期望透過嚴格執法與宣導，提升行人交通安全意識，保障用路人生命安全。

根據屏東縣政府警察局統計，屏東縣113年度共發生行人交通事故529件，造成12人死亡、482人受傷，雖較112年度536件事故、18人死亡及498人受傷的數據略有下降，但行人違規穿越馬路、未依規定行走人行穿越道等情形依然頻繁，對整體交通安全構成威脅。

屏東縣政府警察局因此針對行人跨越雙黃線、中央分隔島、未依號誌通行或穿越馬路未走行人穿越道等違規行為，進行強化取締。並重點部署於事故多發及人流密集區域，透過攔查與舉發作為，全面提升交通秩序管理效能，防範事故發生。

警察局表示，行人是交通弱勢族群，然而，遵守交通規則是保障自身安全的第一步。行人在通行道路時，應依規定行走人行穿越道，並遵循交通號誌指示，於綠燈秒數充裕時再通過路口，以確保安全。

局長戴台㨗強調，行人與駕駛人同為用路人，應相互尊重，維護道路交通安全。警察局除持續針對車輛不停讓行人違規執法外，也將同步加強取締行人違規行為。他呼籲，行人切勿為求方便或搶快而違規穿越馬路，應自覺遵守交通規則，攜手打造安全友善的交通環境，讓每一個路口都能成為守護生命的安全防線。