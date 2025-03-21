網友揚言「帶一次斃命東西去宣講」　國民黨高雄市黨部報警

▲有網友揚言「帶一次斃命東西」去國民黨宣講場合。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部3/27晚間將在五甲龍成宮舉辦政策說明會，先前才有特定政營支持者，對廟方以留言、打電話方式出征，要求廟方不要出借場地。不料，如今又出現有網友揚言要在活動當天，要帶「可以一次斃命的物品」參加，對此，國民黨高雄市黨部不敢輕忽，立即前往鳳山分局報案。

市黨部指出，20日深夜有熱心民眾私訊市黨部粉專，提醒告知立法委員林俊憲臉書粉專po文下，有疑似特定陣營支持者留言，「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去」。

▲國民黨高雄市黨部今日緊急報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於林俊憲委員po文內容為3/27國民黨高雄市黨部舉辦的宣講活動，圖像上並將立法委員謝龍介的人像用紅框圈起，該名網友相關言論已涉及危害當日參與活動民眾人身安全，且偏激言論逾越合理評論範圍，市黨部對此不敢輕忽且嚴加看待。

考量當天活動人潮眾多，可能造成公共安全疑慮，市黨部代表今日與鳳山區市議員李雅靜、鍾易仲、鄭安秝等助理陪同下前往高雄市警局鳳山分局報案。

市黨部強調，黨部3/27所辦理的政策說明會是用和平理性的方式讓執政黨聽到人民的不滿，市黨部再次呼籲執政黨，不要再在國家內部找敵人，停止挑起對立與製造社會紛亂，讓國家社會能夠恢復安定。