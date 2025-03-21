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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團擺攤要依集遊法？中央地方不同調　蔣萬安：尊重警局專業

記者陳家祥／台北報導

台北市議員簡舒培日前指控北市府「加嚴管理」罷免團體，要求罷免活動要申請集會遊行，而北市府則稱是源自行政院要求；內政部長劉世芳昨說，沒有要求罷團擺攤要依集遊法申請，行政院長卓榮泰也指北市警「無法理解保護人民安全的意義跟合理做法」。對此，台北市長蔣萬安說，「我們尊重警察局的專業」。

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安上午參加「市長與萬華區里長有約」前受訪說，警察局昨天已經很清楚正式的對外說明，警察局就是依照中央行政院以及內政部的指示，所以在例行的週報上面，邀集分局長來討論近期發起的各項罷免活動，如何來落實中央的指示，所以基於警政一條鞭，我們尊重警察局的專業。

記者追問，警察局是否有誤會中央的意思？蔣萬安重申，警察局昨天的聲明很清楚，不管是書面或者是出來透過媒體跟大家做的說明，在例行的週報上，就是依照行政院以及內政部的指示，要確保近期發起各項罷免活動的各項安全，所以他們在週報上面就來討論，如何落實來中央的指示，所以當然就尊重警察局的專業。

另外，日前也傳出罷團要借場地遭公園處駁回，理由是認定為同一單位、一規定一個月內相同場地只能借一次，但罷團澄清是2個不同法人？對此，蔣萬安說，不管是公園處權管的公園，或是申請要借道路、人行道或者是區活中心等，其實不同的權管機關都有對應的申請規定，就是依照依法申請、依規定審核，「我們都是一視同仁」。

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