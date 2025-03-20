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美不支持武力改變台灣現狀　盧比歐：這是川普的政策

▲▼ 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐表示，美國政府政策與以往相同，也就是台灣現狀不應受到武力、勒索或脅迫所改變。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日接受保守派主持人修伊特（Hugh Hewitt）採訪時提到，美國政府政策與以往相同，也就是台灣現狀不應受到武力、勒索或脅迫所改變，這也是總統川普的政策，「當他做出政策決定時，他是認真的」。

談及美國是否有能力阻止中國國家主席習近平對台動武，盧比歐說明，可讓奪取台灣的代價高於習近平所認為的益處，以便拖延嚇阻中國大陸犯台，習近平希望奪台作為執政期間代表性成就，情勢微妙，但美國政策維持不變，不該透過暴力或勒索改變現狀。

至於川習會何時會舉行，盧比歐說，這場美中高峰會一定會舉辦，不過現階段並沒有確切安排，會議背後需要有個原因存在，必須知道開會討論些什麼、會議結果會是什麼，但這毫無疑問一定會發生，「川普在第一任期時已經這樣做，現在他會再次這樣做，他會與任何外國領導人會面，只要有充分理由」。

盧比歐認為，21世紀的歷史將取決於美中關係，「我認為，中國認為自己正成為地表最強國家，這是不可避免的，那是遲早的事」，若中國最終在競爭、創新等方面贏過美國，那是一回事，但若美國單方面允許中國在不遵守相同規則的狀態下崛起，問題就落到美國身上，這也是過去20年來反覆發生的事。

盧比歐提到，曾有人認為應該要讓中國在貿易、商業、智財權等領域的規則上作弊，讓中國變得富有，一旦中國也變有錢，就會跟美國一樣，但事實並非如此，中國是變有錢，卻跟美國不一樣，中國大陸是富有強大的國家，美國必須和中國進行接觸，否則就是不負責的行為，但美國不願存在在一個美國必須依賴中國的世界裡。

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