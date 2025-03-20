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美31歲女老師性侵「逼10男學生群交」！最小僅13歲　變態性癖曝

▲▼美31歲女師「逼10男學生群交」！最小僅13歲。（圖／翻攝自Instagram／nicholasmatthewfortinberry）

▲福廷伯里被指控性侵、性虐多名男學生。（圖／翻攝自Instagram／nicholasmatthewfortinberry）

記者王佩翊／編譯

美國印第安納州一名已婚女老師被指控強迫多名青少年戴上面具與她群交，最小的受害者年僅13歲。有5名新的受害者指控她性侵、性虐待，甚至提供毒品。

根據《紐約郵報》報導，31歲的布蘭妮·福廷伯里（Brittany Fortinberry）曾在學校擔任數學老師，她被指控趁著2024年在摩根縣的2所學校任職期間，性侵多名少年。

根據新公布的法庭文件顯示，福廷伯里會把男學生們帶到她家，並逼迫他們戴上恐怖電影《驚聲尖叫》的面具，要求這些青少年們與她發生集體性行為，其中最小的年僅13歲。

其中一名受害少年向警方透露，福廷伯里主動聯絡了他，花了600美元（約新台幣1.9萬元）招待他和一群男孩到她家，隨後強迫他們所有人戴上恐怖電影的面具與她發生性行為。

這名青少年還表示，福廷伯里要求他帶朋友到她家，並給他們毒品、發生性行為。這名女老師還涉嫌多次毆打其中一名受害者並對他下藥。福廷伯里為了不讓犯行曝光，會在性侵後威脅受害少年，聲稱如果他們透露任何細節，自己就會自殺。

另一名受害者則指控，福廷伯里曾向男孩們提供100至800美元（約新台幣3299至2.6萬元）不等的報酬，換取他們的裸照。其中一名受害者告訴警方，只要他們拒絕與福廷伯里發生性行為，就會被福廷伯里性侵。

不僅如此，所有報案的少年都提到，福廷伯里會通過Snapchat和另一款名為Session的軟體向他們發送裸照或是充滿性暗示的露骨照片、影片。

雖然大部分受害者父母在調查前對此案不知情，但有一名家長告訴警方，福廷伯里的丈夫顯然知道自己妻子的惡行，卻還威脅少年們稱，只要他們敢告發，就會殺了這些少年。根據調查，受害人數恐超過10人。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

 
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