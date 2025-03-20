亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

▲謝寒冰專訪陸配亞亞。（圖／翻攝Youtube／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

日前陸配網紅「亞亞在台灣」的劉振亞中因拍攝影片公然鼓吹武統言論，經移民署依法廢止依親居留許可，引發社會高度關注。對此，亞亞今（20日）還原整起事件過程，不僅談到目前面臨的狀況、移民署約談過程、後續動作，被問到「有沒有主張武統台灣」，她也直言，自己從來都沒主張過武力統一，一直都希望兩岸是和平的， 3月15日前在國際板的TikTok和Youtube是沒有任何帳號的，只有在大陸版抖音有帳號，確實有人偽造她的帳號，但畢竟影片就是她，只能接受處分。

謝寒冰於《謝寒冰新聞秘辛》直播邀請陸配亞亞親上火線說明，謝寒冰先是詢問亞亞「現在面臨什麼狀況」，亞亞表示，從媒體爆出要廢止她的居留權，大概是3月11號晚上，網路上各種媒體、名嘴、網紅開始出現「一些假新聞」，對她個人產生非常大的網路暴力，也對她人權是很大的傷害，這是個人方面。

亞亞表示，另一方面，對她家庭的傷害，特別是小孩，小孩在第二天上學，就有同學在講這件事情，第一天問的只是「是不是要跟媽媽一起被驅離」，再過一兩天後，周圍同學的反饋已經不是這些了，他們已經被假新聞誤導，已經往假結婚、洗人口那方面偏了，開始對自己的孩子說「聽說你的媽媽是通過假結婚來台灣，而且還帶了大陸小孩來台灣，你們是不是就是那個大陸小孩」，這對小孩是非常不公平的。

談到家庭狀況，亞亞指出，從跟現在台灣的老公結婚後，一家和樂融融，三個小孩都是在台灣出生，都在台北成長上學，兩個兒子是雙胞胎，目前11歲念小學5年級，小女兒是7歲念小學1年級，孩子從3月12號就遭受到鋪天蓋地非常大的壓力，走在路上也會被指指點點。

被問到「到底有沒有主張武統台灣」，亞亞直言，自己本身家庭生活在台灣，大陸那邊也有自己的家人，自己從來至始至終都沒主張過武力統一。謝寒冰則詢問「所以你主張的是和平」？亞亞則回應，一直都希望兩岸是和平的，因為只有和平才是老百姓需要的。

亞亞提到，自己3月15號之前在國際版TikTok和Youtube是沒有任何帳號的，只有在大陸版的抖音有帳號，確實有人偽造她的帳號，她在3月4號遭移民署約談時，就已經澄清了。

談到遭到移民署約談過程，亞亞指出，去移民署時，跟工作人員很正常的溝通，先是詢問個人背景，接著講到影片部分，有把影片中哪幾句話可能有鼓吹武統的言論影印出來討論，自己也把原始影片呈現給工作人員看過，過程中有溝通，工作人員很關心她，也有勸告她「這樣子，以後不要再發表類似言論」，最後會把對話的紀錄影印出來給她簽名，她認為這算是一個切結書。

亞亞再指，自己過程中也有詢問工作人員，不能再發表類似言論的範圍在哪，不然以後可能什麼都不能講，後來有加上去兩條，第一個是恐嚇、第二個武力統一，這兩個都是不能講的，自己也在簽完名後，從來沒有再講過類似話題。

亞亞認為，在收到第一份處分書後，領導會有這樣的考量，可能是因為自己的言語會對台灣民眾，造成一定的影響，雖然TikTok和Youtube的影片不是她發布的，但畢竟影片就是她，那自己只能接受處分。

被問到「知道會收到什麼處分嗎」，亞亞說，從頭到尾只被移民署約談過一次，當時都沒有講會做出什麼裁處，只告訴她以後不要再講類似言論就好，事情到了3月11號出現變化，所有的節目與媒體都爆出來了，包括假結婚的假新聞，而且連居留證被廢止這件事，都是從媒體上得知，因為沒有收到任何公文、接到電話。

亞亞秀出近日才收到的公文，她表示，媒體爆出後，自己12號就聯繫移民署了，移民署也告知公文已經發出來了，公文就是廢止居留權，上面也講得很清楚，在台灣可以停留10天，自己有溝通過，後續小孩在這邊上學該怎麼處理，工作人員表示可以申請團聚，出境後還可以再回來嗎？自己也不知道。

最後，亞亞強調，對於後續會採取什麼行動，移民署會希望她配合處分，但要怎麼配合，還有對小孩突然間要做這樣的切割，這都是不可能的，所以現在自己就是每天處理事情，還有邀請律師團隊協助。

▼陸配亞亞秀出公文。（圖／翻攝Youtube／謝寒冰）