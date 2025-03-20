陸配亞亞曝遭遇假新聞、網暴　謝寒冰幫發聲：不喜歡言論就能趕人走？

▲謝寒冰專訪陸配亞亞。（圖／翻攝Youtube／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

日前陸配網紅「亞亞在台灣」的劉振亞中因拍攝影片涉嫌鼓吹武統言論，經移民署依法廢止依親居留許可，引發各界議論。對此，媒體人謝寒冰今（20日）邀請亞亞於節目澄清，還原整起事件，亞亞更透露自己與孩子遭遇假新聞與網路暴力。謝寒冰則認為，可以不認同言論，甚至可以去罵亞亞，但什麼時候可以因為不喜歡一個人言論，就可以把人趕走？讓三個孩子面臨跟母親分離的悲劇？這是非常非常要不得的。

謝寒冰於《謝寒冰新聞秘辛》專訪陸配亞亞，謝寒冰先是表示，個人的想法認為就算亞亞講了武統又如何？台灣有法令規定不能講武統嗎？如果台灣真的要去做這樣的裁決，那就法令明文規定，什麼可以講什麼不可以講，不要用這種完全自由心證的方式，相關行政單位看到風向，所以就趕快跟著風走。

接著，謝寒冰詢問亞亞「現在面臨什麼狀況」，亞亞表示，從媒體爆出要廢止她的居留權，大概是3月11號晚上，網路上各種媒體、名嘴、網紅開始出現「一些假新聞」，對她個人產生非常大的網路暴力，也對她人權是很大的傷害，這是個人方面。

亞亞表示，另一方面，對她家庭的傷害，特別是小孩，小孩在第二天上學，就有同學在講這件事情，第一天問的只是「是不是要跟媽媽一起被驅離」，再過一兩天後，周圍同學的反饋已經不是這些了，他們已經被假新聞誤導，已經往假結婚、洗人口那方面偏了，開始對自己的孩子說「聽說你的媽媽是通過假結婚來台灣，而且還帶了大陸小孩來台灣，你們是不是就是那個大陸小孩」，這對小孩是非常不公平的。

亞亞指出，從跟現在台灣的老公結婚後，一家和樂融融，三個小孩都是在台灣出生，都在台北成長上學，兩個兒子是雙胞胎，目前11歲念小學5年級，小女兒是7歲念小學1年級，孩子從3月12號就遭受到鋪天蓋地非常大的壓力，走在路上也會被指指點點。

被問到「到底有沒有主張武統台灣」，亞亞表示，自己本身家庭生活在台灣，大陸那邊也有自己的家人，自己從來自始至終都沒主張過武力統一。謝寒冰則詢問「所以你主張的是和平」？亞亞則回應，一直都希望兩岸是和平的，因為只有和平才是老百姓需要的。

對於外界稱亞亞武統言論的影片，謝寒冰播放「亞亞在大陸抖音的原始影片」直言，主張亞亞是武力統一台灣的，是不是有閱讀障礙，亞亞說的明明是大陸法令這樣講，而不是亞亞主張大陸趕快打過來，這正常人應該都看得出來不是亞亞的意思。

謝寒冰表示，所以這些人單純是有閱讀障礙，還是刻意栽贓把亞亞言論變成武力統一台灣呢？自己覺得很奇怪，就算普通人有閱讀障礙，難道政府單位也有閱讀障礙嗎？沒有辦法辨別這是亞亞的主張還是在講法令嗎？

謝寒冰提到，因為這個話題敏感，有很多人勸他不要碰這件事情，最近已經跟曹興誠有官司了，如果在接觸亞亞這件事，等於要被坐實是中共同路人，但為什麼自己還願意幫忙澄清？理由很簡單，難道自己不幫忙就不被認為是中共同路人嗎？所以有什麼差別？

謝寒冰強調，重點是，可以不認同亞亞的言論，甚至可以去罵亞亞，但什麼時候台灣可以因為不喜歡一個人的言論，就可以把人趕走？這到底是怎麼回事，更不要說亞亞的三個孩子跟先生都是台灣人，可以因為這樣就拆散人家家庭？讓三個孩子面臨跟母親分離的悲劇？這是非常非常要不得的。

最後，謝寒冰呼籲，自己除了做節目，能夠幫忙亞亞的有限，希望所有看到直播的朋友能幫忙把訊息散播出去，更希望如果認為這件事情有待商榷、有能力的朋友幫忙向政府單位、有力人士發聲。



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