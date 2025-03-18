每天爽吃牛排！女大生全肉食減肥　上廁所發現「馬桶全是血」嚇

▲女子上廁所時發現血尿。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外全肉食飲食減肥法(Carnivore diet)曾經風靡一時，然而美國一名女子卻爆料，她大學時照著這個減肥法，每天只吃肉類、雞蛋等蛋白質料理，一段時間後上廁所時突然血尿，馬桶裡面一片紅，影片在網路上瘋傳。

居住在德州達拉斯(Dallas)的23歲女子伊芙(Eve Catherine)，在TikTok上發布影片表示，她因為嘗試爆紅的全肉食減肥法，每天早餐吃2或3個雞蛋、中午吃高蛋白優格、晚餐吃牛排，某天起床上廁所，發現馬桶裡面都是紅的。

伊芙表示，其實在她嘗試全肉食飲食後，健檢時曾被醫生發現尿液中蛋白質含量較高，但她沒有放在心上，直到某天上廁所發現自己尿裡有血，嚇得趕緊就醫。

醫生在確認伊芙當時沒有生理期後，懷疑血尿的原因可能是腎結石，檢查過程中由於劇痛痛到她難以忍受，醫生不得不幫她注射嗎啡解痛，最後終於排出結石。

伊芙表示，她之所以得腎結石，是高蛋白飲食所造成，因為高蛋白飲食會導致身體產生更多鈣和尿酸，容易在腎臟中沉積、形成晶體，進而成為結石，「不要吃太多蛋白質，好嗎？也千萬不要忽視攝取纖維」。