想買的彩券剛好賣完　女「隨便挑1張刮刮樂」中3千多萬元買房

▲女購買沒玩過的刮刮樂中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名女子在當地商店購買彩券時，由於想買的彩券剛好賣光了，所以她另外隨便挑了一張彩券購買，沒想該彩券卻改變她的命運，幸運贏得100萬美元（約台幣3,301萬元）大獎。

這名選擇匿名的幸運女子住在肯特郡(Kent)，她向樂透官員表示，「當時店裡面沒有賣我原本想買的彩券，所以我決定玩看看Wild Cherry彩券，當我刮開條碼掃描彩券時發現中獎訊息，我原本以為自己是中了1萬美元（約台幣33萬元）」。

女子決定找店員幫忙確認，沒想到店員把彩券刮乾淨後，發現中獎金額不是1萬而是100萬元，嚇得當場尖叫，「她剛剛刮中了100萬」。樂透官員表示，「你永遠不知道自己什麼時候會中獎，這正是購買刮刮樂彩券的樂趣」。

女子近來前往樂透公司領獎，她選擇一次性領取獎金，成功把693,000 美元（約台幣2,288萬元）的獎金帶回家，她開心表示，計畫把這筆錢拿來買房，剩下的則會存起來。