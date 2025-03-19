世紀大案解密！　川普公開8萬頁「甘迺迪遇刺案」機密文件

▲川普公開8萬頁與甘迺迪遇刺案相關的機密文件。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普18日兌現競選承諾，於美東晚間7時在美國國家檔案館網站公開了8萬頁與前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年遇刺案相關的機密文件，揭開這起震驚全球的歷史事件的神秘面紗。儘管學者認為新文件不太可能推翻官方說法，但陰謀論支持者仍關注其中可能隱藏的新線索。

甘迺迪1963年11月22日搭乘車隊行經德州達拉斯一處建築時，遭24歲前陸戰隊狙擊手歐斯華（Lee Harvey Oswald）槍殺身亡。2天後，歐斯華在移監時被夜店老闆魯比（Jack Ruby）射殺，而美國聯邦眾議院當年成立的「華倫委員會」（Warren Commission）在調查近1年後，認定此案是槍手歐斯華一人所為。

▲甘迺迪在1963年11月22日搭車行經德州達拉斯一處建築時遭槍殺身亡。（圖／路透）

1990年代初期，當時的美國政府要求，所有與甘迺迪暗殺有關的文件需被存儲於國家檔案局的單獨文件檔案中。據悉，相關文件高達500多萬份，多數已於2017年解密，目前僅剩數千份尚未公開。然而，隨著川普1月簽署行政命令，要求公開調查甘迺迪與非裔民權領袖金恩博士遇刺身亡案的所有文件，讓這批機密文件如今得以重見天日。

據路透社報導，這批解密文件包含先前機密的備忘錄、調查紀錄與外交報告，揭露美國政府在冷戰期間對甘迺迪遇刺案的調查細節。其中部分內容涉及刺客歐斯華（Lee Harvey Oswald）在蘇聯的活動，以及美國情報機構對他的監視與分析。此外，文件也記錄了甘迺迪政府在1962年古巴飛彈危機後的對外政策，顯示美方對蘇聯及古巴卡斯楚政權（Castro）的擔憂。

▲甘迺迪家族成員對川普未經允許就擅自公開調查報告表達不滿。（圖／路透）

文件發布後，甘迺迪家族成員對此表達不滿。甘迺迪姪兒、現任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾表示，他認為中央情報局（CIA）與叔父遭暗殺有關，但CIA堅決否認相關指控。甘迺迪的外孫傑克許洛斯伯格（Jack Schlossberg）則批評川普政府未事先告知家族成員就釋出文件，抨擊川普政府「非常無禮」。

研究甘迺迪暗殺事件的歷史學家喬治（Alice L. George）指出，美國大眾對暗殺的好奇心，且質疑政府不夠公開透明，都加深了外界「對這批檔案可能藏有重要證據的印象」，但她不認為這些文件會揭露什麼重大事件，「華倫委員會的報告相當完整，且當時很多關鍵人物仍存活。在如今多數關鍵人物都已離世的狀況下，不太可能再找到更多真相。」