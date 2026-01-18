FRP材質使台灣觀光漁港淪漁船墳場　全台首艘可回收漁船亮相

▲上緯攜手健富造船打造全台首艘可回收CT1級漁船。（圖／上緯投控提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

熱固型纖維複合材料(FRP)長期被廣泛應用於船舶、風力發電葉片及汽車等產業，卻因無法分解回收，成為全球環保的嚴峻挑戰；上緯綠金能股份有限公司近期偕健富造船成功打造台灣第一艘可回收再利用CT1（5噸至10噸以下）級漁船，象徵台灣船舶產業正式邁入循環經濟新時代。

上緯投控(3708)指出，上緯綠金能為其旗下子公司，與健富造船集團第三代接班人總經理曾譯霆共同推出總長45呎的創新漁船「薇雍3號」，近日於屏東縣東港鎮舉行下水儀式，讓台灣造船業在永續發展道路上邁出關鍵一步。

上緯說明，熱固型纖維複合材料因其輕量化、高強度、耐腐蝕及良好的絕緣性能，能有效提升產品的安全性與耐用性，如傳統FRP漁船可因應木質船隻易受風浪損毀的問題，提高海上作業安全性，然而其特殊的化學結構，也在生命週期結束後面臨無法處理的困境；公營掩埋場近年來不再接收漁船解體後的事業廢棄物，間接導致從北到南的港區都可見廢棄漁船傾斜在岸邊、佔據卸魚區域和港口空間，使台灣觀光漁港幾乎淪為「漁船墳場」。

上緯表示，自2022年推出已取得挪威船級社(DNV)認證的「EzCiclo」可回收熱固樹脂系統，與「CleaVER」可降解循環經濟低碳技術，證明其技術實力與安全性能，使用壽命結束的船體材料可被完全回收並再利用，實現資源的循環運用、大幅減少廢棄物處理成本及環境負擔，也從根本上解決FRP材料90年來無法回收的問題。

上緯指出，「薇雍3號」創新專案也獲得台玻的認可並贊助玻璃纖維，不僅能在達到使用壽命年限時完全回收再利用，更可作為全球船廠的永續典範，提升台灣籍漁船在國際舞台的永續發展形象。