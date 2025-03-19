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烏克蘭被逼到牆角　英媒分析「美俄通話」：川普下一步是關鍵

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲川普與普丁18日通話，討論烏克蘭議題。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美俄總統18日通話後，莫斯科同意停止攻擊烏克蘭能源設施30天，被華府視為推動和平的一步。但英國《天空新聞》記者分析，這次通話對烏克蘭相當不利，甚至形容基輔「被逼入牆角」，而川普的下一步行動至關重要。

《天空新聞》駐俄記者貝內特（Ivor Bennett）指出，普丁對這次通話結果應該非常滿意，因為雖然沒有太多收穫，但他也沒有失去任何東西。

美俄2月曾針對重啟關係、解除制裁展開討論，普丁肯定不想破壞這件事，而透過同意部分停火30天，他也讓川普更站得住腳，確保美俄和睦關係保持不變。

不過，普丁也不想要淡化任何紅線，克里姆林宮針對通話發布的文件聲稱，「有必要消除危機的根源」，而這正是「俄羅斯對北約擴張的安全關切必須獲得滿足」的另一種說法。

這次通話也讓普丁獲得更多時間，讓俄羅斯充分發揮軍事優勢，而這一點格外重要。在庫斯克（Kursk）地區，俄軍即將剷除烏軍立足點，如果真的達成目標，對於克里姆林宮而言，具有重大的象徵意義。

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國記者分析，川普與普丁的通話結果，對於烏克蘭並非好消息。（資料照／達志影像／美聯社）

《天空新聞》駐美記者馬修斯（James Matthews）則寫道，「他們稱之為『輕度停火』，而在基輔，他們為此感到窒息。」對於依賴美國盟友的烏克蘭人而言，這次通話並不是個好消息。

儘管美方宣稱和平近在咫尺，但莫斯科顯然不這麼想，普丁依然對局勢握有主導權。從基輔的角度來看，這甚至可說是一項存在嚴重缺陷的協議。

俄羅斯「消除危機根源」的說法，顯示出莫斯科希望烏克蘭去軍事化，並且對該國領土提出主權要求。此外，普丁堅持「停止向基輔提供外國軍援與情報資訊」，但若切斷武器與情報供應，將會削弱烏克蘭，同時強化俄羅斯，「對於基輔而言，這條紅線已經紅到發紫。」

川普的下一步至關重要，而他目前為止所做的一切，已經把烏克蘭與歐洲盟友逼到牆角了。

美俄通話之後，都對雙邊關係表達積極看法。很明顯，川普與普丁對於地緣政治的變化有著相同願景，也有相同的優先事項，而「烏克蘭的命運未必列在清單之上。」

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