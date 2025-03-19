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普丁拒絕30天全面停火　與川普通話5重點一次看

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁18日通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁18日通話90分鐘，雙方同意和平進程將從能源和基礎設施停火開始，接下來還會進行更多談判止戰。普丁還稱，19日將與烏克蘭交換175名戰俘。國會山報整理出這場談話的5大重點。

普丁拒絕全面停火30天

在烏克蘭同意停火30天之後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾說，如今是普丁展現對和平認真態度的時刻。依據克里姆林宮聲明，普丁對於全面停火30天表達各種擔憂。

克宮聲明提及，關於美國總統提出的30天停火提議，俄方強調關鍵問題包括確保有效監督整個戰線停火執行情況，須停止烏克蘭境內強制動員以及烏軍重新武裝，還有基輔無法進行談判所帶來的嚴重風險。

美俄支持能源設施停火30天

美方聲明提到，普丁與川普同意和平進程從能源和基礎設施停火開始，以及針對實施黑海海上停火、全面停火、永久和平進行技術談判。俄方稱，此方案是由川普提出，也就是俄烏在30天期間內互不攻擊能源基礎設施，普丁對此做出積極回應，也立即向俄軍下達相應命令。

現階段尚不清楚烏克蘭總統澤倫斯基是否會同意。烏克蘭能源基礎設施長期以來是俄羅斯空襲重點目標，隨著戰爭開打，烏克蘭打擊俄羅斯境內的能力有所提升。

普丁要求美國停止援助烏克蘭

俄方表示，美歐結束對烏克蘭的援助支持，是止戰的關鍵條件；聲明提到，防止衝突升級、透過政治外交手段解決衝突的關鍵一點，就是完全停止外國軍事援助與向基輔提供情報。

不過川普事後指出，雙方未談及對烏克蘭的援助，儘管克里姆林宮聲稱普丁曾要求美方停止所有軍事與情報支援。3月初，美國曾短暫停止對烏克蘭的軍事援助與情報共享，但在沙烏地阿拉伯吉達會談之後已恢復。

美俄經濟合作

普丁與川普都對實現和平之後的潛在經濟合作表示樂觀。美方表示，雙方領導人一致認為，未來美俄雙邊關係改善將帶來巨大好處，包括龐大經濟協議以及地緣政治穩定。

俄方認為，在美俄雙邊關係正常化的背景下，雙方探討兩國可建立合作的廣泛領域，討論部分推動經濟與能源領域互利合作的構想。

舉行更多談判

美俄之間將舉行更多談判，其中包括針對恢復黑海航行安全協議以及推動更全面的停戰談判。

俄方表示，雙方領導人繼續努力透過雙邊機制解決烏克蘭問題，包括考慮川普提出的相關建議；為此，正組建俄美專家工作小組。美方提到，相關談判即將在中東地區展開。

美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）早些時候宣布，美俄3月23日將在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）會談，針對俄烏緊張局勢討論解決方案。

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