美46歲死囚「氮氣處決」　吸入19分鐘全身抽搐亡！史上第5人

▲傑西・霍夫曼以氮氣處決的方式伏法 。（圖／翻攝自Louisiana Department of Corrections）



記者王佩翊／編譯

美國路易斯安那州一名死囚近日伏法，而他除了是該州15年來首名被處死的死刑犯外，也是全美史上第5個使用氮氣處決方式伏法的犯人。路易斯安那州監獄表示，當時氮氣流入19分鐘後，該名囚犯就被宣布死亡。也有目擊者指出，他在過程中出現抽搐。

根據《天空新聞網》報導，被處決的死囚是46歲的傑西・霍夫曼（Jessie Hoffman Jr），霍夫曼，他因18歲時在紐奧良性侵並殺害當時28歲的女子瑪麗・莫莉・艾略特（Mary "Molly" Elliott），因此被判死刑，日前則被處決，執行方式為氮氣處決。

霍夫曼的律師曾試圖提出，氮氣處決違反憲法，屬於殘忍且不尋常的刑罰，但路易斯安那州政府官員仍堅稱這種方式是「無痛的」。然而事實上，過去使用氮氣處決的案例顯示，受刑人可能會出現抽搐或喘息等不自主動作，但當局解釋這是缺氧導致的生理反應。

這是該州15年來首次執行死刑。在此之前，美國最高法院已駁回阻止執行死刑的最後請求。

路易斯安那州立監獄指出，霍夫曼在行刑前拒絕發表遺言。而在死刑執行期間，氮氣持續釋放了19分鐘，霍夫曼在當地時間下午6時50分被正式宣告死亡。根據《美聯社》報導，有目擊者表示，他在吸入氮氣的過程中曾經痙攣。

根據路易斯安那州的執行規定，受刑人會被固定在擔架上，並戴上全罩式防毒面具。死刑執行時，純氮氣會注入面罩，讓囚犯吸入，進而使其缺氧導致生理機能停止。氣體供應時間至少15分鐘，或直到心電圖顯示心跳停止後再延續5分鐘，以較長的時間為準。

霍夫曼是該州自2010年以來首名被處決的囚犯。據報導，目前路易斯安那州的死囚人數超過50人。州檢察總長莉茲・穆里爾（Liz Murrill）表示，預計今年至少還有4名死囚將被執行。氮氣處決在美國過去僅使用過4次，皆發生在阿拉巴馬州。