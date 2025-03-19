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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解放軍近期有危險情資徵候？　顧立雄：正好我方在立即備戰操演

▲▼顧立雄 立法院國防委員會 中共軍演相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄赴外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對中共在區域的軍事侵擾行為，美國國務院罕見以「明目張膽」的用字來評論，而中立國瑞士也罕見向中方表達警告。對此，民進黨立委王定宇19日質詢時表示，我國防部17日執行立即備戰操演，詢問解放軍是否有徵候？有情資要做這樣的嚇阻？國防部長顧立雄則表示，17日是計畫性的備戰操演，禮拜一中共聯合戰備警巡，剛好我方在實施備戰操演，剛好有應對動作。

美國國務院近日向媒體表示，中國不能對台灣祭出「明目張膽且不負責任」（brazen and irresponsible）的威脅，還自稱是動盪世界的穩定力量。有關本次的回應，比較過去美方評論軍演的用字，確實相對罕見。

此外，身為「中立國」的瑞士也有罕見的公開舉動，其外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）近日在聯邦議會答詢時表示，已經向中國當局及中國駐瑞士使館發出警告。

對此，王定宇19日在立法院外交及國防委員會質詢時，同樣提到近來美國、瑞士在國際上的公開發言，同時提到台灣的國防部在3月17日啟動「立即備戰操演」，他看媒體說這禮拜是第一次，但其實去年才是第一次，他支持這個作法，因應威脅方由演轉戰，陸海空軍要有能力從平時轉為備戰狀態。他特別詢問，是否解放軍有徵候？有危險情資要這樣嚇阻？

顧立雄答詢表示，3月17日是計畫性備戰操演，非計畫性是實施針對性地軍事操演活動，會依中方操演強度，現在有灰色地帶應處的低中高層級，總長下令後會來立即備戰操演來對應，各作戰區要進行備戰操演動作，針對所獲得的相關的情監偵情資，由指揮官想定可能發生情況來因應，來強化實戰化訓練。

王定宇追問，就軍方的監測狀況，解放軍人員、物資有無異狀？顧立雄表示，禮拜一中共聯合戰備警巡，首見是上午時6點多實施一次，下午2點又一次，所以這是比較首度看到的狀況，這當然剛好也在實施備戰操演，所以剛好有相對應動作。

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