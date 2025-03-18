世新管理學院擁跨域創新、AI數據　觀光系邀胡愛偉演講啟發學子

▲ 台北新板希爾頓酒店總經理胡愛偉為世新大學觀光系校友。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學管理學院以跨域教育與國際視野為核心，長期致力於培養具備數位能力與創新思維的專業人才。世新觀光系更在去（2024）年《大學問》熱門學類排行榜中榮獲高中生最愛的觀光休閒學類第一名，充分展現其在教育領域的領導地位。

近日，觀光系邀請校友、台北新板希爾頓酒店總經理胡愛偉返校，向學生分享服務業的實戰經驗與核心理念。胡愛偉以「藍色能量服務心態」為主題，透過HEART模型（傾聽、同理、道歉、解決、感謝）剖析如何提升住客滿意度，並強調服務的本質在於建立信任與情感連結。她以實例與互動方式，啟發學生對觀光產業的熱情與使命感。

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▲ 世新觀光系邀請優秀校友胡愛偉（中）返校演講，以實例啟發學弟妹。

世新觀光系始終以跨域學習為核心，結合數位行銷、智慧科技與創新創業，並透過豐富的實習與國際交流計畫，讓學生在理論與實務間無縫接軌。該系畢業生表現亮眼，無論是五星級酒店管理層，還是公部門觀光機構，都能見到他們的傑出貢獻。

作為觀光系的重要支柱，世新大學管理學院涵蓋6大系所，包括觀光學系、企業管理學系、財務金融學系、經濟學系、行政管理學系及資訊管理學系，並以數位傳播與人工智慧為核心，提供跨院系學程如「財經數據學程」與「人工智慧科技應用學程」，全面提升學生的數據素養與AI科技應用能力。

▲ 世新大學管理學院全面提升學生的數據素養與AI科技應用能力。

世新大學特別強調「理論與實務並重」的教學模式，與國內外知名企業合作，提供學生實習機會，例如觀光學系學生赴美國、日本等地知名酒店或旅遊機構進行專業見習，拓展國際視野。學院內部也積極推動創新競賽活動，例如企管系的企業經營模擬競賽、財金系的投資競賽，以及資管系的程式設計與AI應用課程，全面提升學生的實戰能力。

世新管理學院院長江岷欽表示，學院致力於培養具備宏觀視野與領導力的專業人才，透過跨領域課程與國際學習機會，為學生未來發展奠定穩固基礎。未來，世新觀光系與管理學院將持續推動創新教育，攜手產業菁英與校友，打造觀光與管理教育的新高峰，帶領學生迎接全球市場的挑戰。

▲ 世新觀光系學生擔任國際觀光大使，在理論與實務間無縫接軌。