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江大成受邀談創業轉型　世新大學企管系啟發學生三創思維

圖一：世新大學企管系邀請食品電商品牌創辦人江大成與學生分享。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系邀請食品電商品牌創辦人江大成與學生分享。（圖／世新大學提供。下同）

台北訊

如何將興趣轉化為商業價值？世新大學企業管理學系今（12）日系週會邀請到《大成小館》創辦人江大成，這位年僅29歲的青年創業家，以自身從電競職場到電商創業的轉型經歷，為學生帶來一場充滿啟發的專題講座。

江大成過去在電競領域展現非凡實力，曾擔任上海RNG電競俱樂部董事長特助與戰隊經理，主導國際賽事規劃與戰隊經營。然而，疫情改變了他的職業方向，他憑藉對料理的熱愛，結合社群媒體與直播，創立了食品電商品牌《大成小館》。江大成在講座中分享，他如何從零開始打造品牌，並在創業初期克服資金不足、行銷策略設計與供應鏈管理等挑戰，最終讓品牌實現年營業額破千萬的驚人成績。

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圖二：江大成與世新企管系學生進行提問互動。（圖／世新大學提供）

▲ 江大成與世新企管系學生進行提問互動。

江大成認為，興趣與專業的結合是創業成功的關鍵。他提到，自己從電競產業轉型到食品電商，正是因為他將多年累積的電競行銷經驗，成功運用到品牌經營上。他強調，創業者必須清楚自己的優勢，並善於觀察市場需求。舉例來說，他的第一款產品乾拌麵，便是結合疫情期間消費者對方便食品的需求，並以創新的口味設計吸引消費者目光，成功在市場中脫穎而出。江大成也勉勵世新企管系學生，創業是一條充滿挑戰的道路，但只要勇於嘗試、不斷學習，並善於整合資源，就能在市場中找到自己的獨特定位。他認為，創業的價值不僅在於財務上的成就，更在於過程中的成長與經驗累積。

「品牌的識別度是成功的第一步。」世新大學管理學院院長江岷欽則以幽默又深刻地致詞，點明品牌經營的核心。他指出，無論是經營企業還是個人品牌，讓顧客記住你的名字是成功的基石。他以《大成小館》為例，強調品牌名稱的簡潔與強烈識別度如何在市場中脫穎而出。同時，他還進一步延伸到管理學院近期的創新課程：醫美產業、豪宅管理與通路經營，並以生動的案例說明，這些領域如何透過品牌塑造與服務創新，在激烈的市場競爭中取得優勢。

圖三：世新大學管理學院院長江岷欽與學生分享品牌塑造與服務創新的相關課程。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學管理學院院長江岷欽與學生分享品牌塑造與服務創新的相關課程。

世新企管系主任姚成彥表示，江大成的經歷完美詮釋了企管系課程中「創意、創新、創業」三創模組的精神。系所課程設計強調理論與實務並重，透過畢業專題、模擬競賽及企業實習，培養學生整合能力與創新思維。她指出，江大成與大學生年齡接近，創業故事分享不僅讓學生更深入了解實戰細節，也激發他們對未來職涯的更多可能性。

在學生提問互動中，江大成也特別分享了品牌故事的重要性。他認為，現代消費者不僅追求產品品質，更看重品牌背後的故事與價值觀。他以《大成小館》的行銷策略為例，說明如何善用真實且具情感連結的故事，建立品牌與消費者之間的信任，這也是他能在競爭激烈的電商市場中站穩腳步的關鍵。不少學生分享，江大成的經驗讓他們意識到，創業並非僅靠熱情，而是需要結合專業知識、實務能力與對市場的敏銳洞察，江大成的故事讓他們對未來充滿信心。

圖四：世新大學企業管理學系系週會邀請業界專家與學生分享實務經驗。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企業管理學系系週會邀請業界專家與學生分享實務經驗。

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