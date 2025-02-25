世新廣電系廣播組更名廣播與聲音設計組！翻新世新電臺經營模式

▲ 世新廣播電臺讓實習團隊在自主經營中累積寶貴經驗。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新廣播電臺再度展現學生自治的實力，在世新大學114學年度新聲代主持人培訓課程中，成功將聲音創作教育推向更高層次。擁有豐富製播經驗的電臺實習團隊，帶領新加入的學生掌握廣播節目製作的專業技巧，並聚焦當下最受歡迎的 Podcast 節目製作與多元串流平台上架操作，為這群「新聲代」聲音創作者的未來傳播事業鋪設更寬廣的道路。

本次新聲代主持人招募活動自去年11月啟動，吸引102位學生報名參與試音，最終71位學生通過試音進入企畫書甄選階段，並有62位主持人成功入選，製播高達42檔涵蓋多元主題的節目。這些節目充分展現世新大學學生的創意與實力，包括口傳系的《口傳新聲—讓社群說出新未來》、英語系的《E-radio》以及學生會的《千禧新聲》。節目將於 AM729、FM88.1 頻道及多個線上平台同步播出，觸及更多元的受眾族群。

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▲ 世新廣播電臺實習副臺長許恩齊與新聲代主持人互相交流。

擔任實習副臺長的許恩齊指出，本屆實習團隊在節目製播管理上大幅升級，管理部首創雲端資料庫整合，並導入自動化管理系統，顯著提升節目製播與工作效率。透過世新廣播電臺年度實習，團隊成員不僅提升了廣播節目製作的專業技能，更在自主運營中深刻體會到創意實踐管理的重要性，充分展現了學生自治的力量。

在新聲帶主持人培訓課程中，電臺指導老師馮文清以「房型」為比喻，生動解析節目製作的關鍵步驟，協助學生在廣播標準內發展個人風格。廣播金鐘獎入圍者倪琇茹老師則深入講解訪談節目製作的核心技巧，幫助學生理解如何將閒聊昇華為專業訪談。電台實習團隊的幹部們也帶來多元播出平台操作教育訓練，詳細講解如何在 SoundOn、Spotify、Apple Podcasts 等平台上架節目，並實際帶領操作，幫助新聲代主持人拓展節目的收聽量體。

▲ 世新電臺實習團隊擁有豐富製播經驗，帶領新加入學生掌握相關技能。

世新大學校長陳清河在活動致詞時強調，世新廣播電臺是全國唯一同時擁有 AM、FM、AOD 串流，以及影音播客直播的校園電臺，為校內學生提供了一個結合實務與創新的學習場域，並配合廣電系廣播組更名為廣播與聲音設計組的需求，比照業界標準打造專業實習環境，開啟了聲音創作與新媒體結合的更多可能性。

▲ 世新大學新聲代主持人培訓課程將聲音創作教育推向更高層次。

世新廣播電臺臺長葉基固則表示，電臺長期以學生自治為核心，讓實習團隊在自主經營中累積寶貴經驗，並在實務操作中學習如何應對產業需求。他認為，這種由學生主導的實習模式，正是世新廣播電臺能夠持續創新與突破的關鍵。共同期許這群新聲代主持人以專業與熱情，為廣播與新媒體世界注入更多創意與活力，展現世新學子的無限可能。世新廣播電臺也將繼續以學生為主體，結合自治精神與實務導向，成為聲音創作者們實現夢想的最佳舞台。

▲ 世新廣播電臺結合自治精神與實務導向，成為聲音創作者們實現夢想的最佳舞台。