影視教育實戰化！世新大學微短劇系列課程　導入AI與好萊塢案例

▲ 世新大學新聞傳播學院「微短劇製作系列」課程開放1至3年級學生選課。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

如何在18週內完成一部高品質的短劇試播集？世新大學新聞傳播學院於新學期（113-2）推出「微短劇製作系列」課程，為學生提供結合創意、技術與業界資源的實戰平台，開放1至3年級學生選課，讓校園影視創作邁向全新高度。

系列課程由專業影視製作團隊與高流量網路短劇團隊合作打造，涵蓋創意構思、劇本開發、拍攝計劃到後期製作與行銷發行的完整流程，以實作為核心，幫助學生掌握影視製作的關鍵技能。其中的「創意與劇本開發」課程，學生將學習運用AI工具輔助故事開發，並以三幕式敘事結構串聯50集、每集3分鐘的微短劇企劃。課程還引入好萊塢業界案例，包括「綠燈委員會（Greenlight）」評審機制的長片劇本、拍攝計畫書（Greenlight book）與製作寶典（Production Bible），幫助學生提升劇本完整性與吸引力，並完成試播集（Pilot）劇本與專業投資簡報（Pitch Deck）。

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▲ 世新大學多功能實景棚提供學生將所學付諸實踐。

「前期整合與拍攝計劃」課程則強調資源管理與拍攝計劃的整合，學生將學習如何將劇本轉化為可執行的分鏡稿，並掌握預算編制、場地考察與拍攝日程安排等製片技巧。課程中還進行模擬拍攝現場，讓學生在實境中解決技術與協調問題，並完成專業的拍攝計劃書，確保短劇製作的每個細節都能順利進行。「後期製作及行銷」課程專注於剪輯、特效、配樂與色彩調校等技術，學生將編制完整的「製作寶典」，內容涵蓋拍攝計劃、分鏡、後期需求與行銷方案。同時，課程深入探討不同平台的行銷策略，從適合手機觀看的垂直螢幕短劇到串流媒體平台，學生將學會製作宣傳素材並擬定發行計劃，為作品找到最佳曝光方式。

▲ 世新大學「微短劇製作系列」課程幫助學生掌握影視製作的關鍵技能。

課程的另一亮點是與業界資源的深度結合，邀請曾是台灣YouTube次高訂閱人數的娛樂自媒體「這群人」的攝影及導演石頭等專業團隊，分享實戰經驗，讓學生接觸真實的影視製作流程。期末成果展示將以Pitch形式進行，學生向業界專家與導師展示完整作品，為未來影視創作鋪路。

世新大學校長陳清河表示，「微短劇製作系列」課程是推動影視創作教育的重要里程碑，三堂課吸引超過110人次學生選修，結合校內外資源，打造實戰導向的學習平台。課程由公共關係暨廣告學系湯宗翰老師與廣播電視電影學系李宗道老師協助支援，並特別邀請曾於美國紐約電影學院洛杉磯分校深造的導演詹家維主講。詹家維在洛杉磯期間深入學習電影製作，並觀察好萊塢的製作體系與工作邏輯，累積豐富的國內外實務經驗與業界人脈。這樣的專業師資與課程設計，為有志於影視創作的學生提供難得的實戰經驗，並汲取國際化知識與技能，奠定未來職涯基礎。

▲ 世新大學持續為學生提供結合創意、技術與業界資源的實戰平台。