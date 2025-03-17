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台灣一線配音員蕭定睿返世新大學　帶領高中生探索聲音的力量

圖一：世新廣電系優秀校友蕭定睿以「聲音演員の奇妙冒險」課程，帶領學員深入體驗配音工作的創意與挑戰。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣電系優秀校友蕭定睿以「聲音演員の奇妙冒險」課程，帶領學員深入體驗配音工作的創意與挑戰。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

聲音是最有力的武器，只要懂得運用，就能賦予作品靈魂。世新大學廣電系優秀校友、台灣一線配音員蕭定睿，近日重返母校，擔任今年度高中生廣播工作坊「聲話武器The Power of Voice－－聲色之矛」課程主講人，以專業與熱情引領學員探索聲音的無限可能。

圖二：高中生學員走進世新廣播電臺，親自拿起麥克風為角色配音，感受聲音賦予角色生命的過程。（圖／世新大學提供）

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▲ 高中生學員走進世新廣播電臺，親自拿起麥克風為角色配音，感受聲音賦予角色生命的過程。

「聲音表演是玩出來的！」作為《戀與製作人》許墨、《傳說對決》圖倫與維羅等角色的配音者，蕭定睿以其多年的業界經驗，透過實作課程，讓學員親身體驗配音的藝術。他以幽默風趣的方式分享了聲音表演的技巧，並強調聲音的節奏與情感如何影響聽眾。他更邀請學員走進世新大學專業錄音室，實際操作麥克風，為動畫角色配音，讓學員在挑戰中感受聲音賦予角色生命的過程。

世新廣播電臺此次活動吸引來自全台的學員參與，除了配音課程，還包含影音播客直播體驗，展示了聲音與新媒體結合的多樣可能性。世新廣播電臺作為全台唯一同時擁有 AM、FM、AOD 串流及影音播客直播的校園電臺，比照業界標準打造實習環境，讓學生在自主經營中累積實務經驗，並結合創意與技術，成為聲音創作者的最佳舞台。

圖三：世新大學影音播客直播體驗，讓學員探索聲音與影像結合的多元可能性，開啟跨媒體創作的新視野。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學影音播客直播體驗，讓學員探索聲音與影像結合的多元可能性，開啟跨媒體創作的新視野。

世新大學校長陳清河致詞時表示，聲音不僅是傳統廣播的媒介，更是新媒體時代的重要元素。他鼓勵學員發掘自身聲音潛能，將這次活動視為進入聲音產業的重要契機。擔任電臺臺長的廣電系主任葉基固則提到，廣電系廣播組將於 114 學年度更名為「廣播與聲音設計組」，課程涵蓋聲音設計、Podcast 製作與廣播劇創作，全面對接聲音產業的多元需求。他勉勵學員把握這次機會，將學習成果轉化為未來的優勢。

世新廣電系以廣播、電視、電影等創作領域為核心，課程設計緊貼產業需求，並以實務操作培養學生的專業能力。無論是聲音設計、數位音樂創作，還是電影製作與電視營運，世新廣電系都致力於為學生提供最前瞻的學習資源，成為媒體人才的搖籃。

圖四：世新大學高中生廣播工作坊致力推動聲音教育，為更多學生打造實作與創意並重的學習平台。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學高中生廣播工作坊致力推動聲音教育，為更多學生打造實作與創意並重的學習平台。

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