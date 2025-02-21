　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學販賣機太前衛　一票女大生瘋傳狂問「轉學來得及嗎」

▲▼世新大學與軍公教同步，明年元旦起調薪4％。（圖／世新大學提供）

▲世新大學學生餐廳新進一款販賣機，意外掀起全網女大生的熱烈討論。（圖／世新大學）

網搜小組／柯沛辰報導

販賣機愈來愈多元，已經不僅僅侷限於販售飲料、零食。世新大學一名女學生就在網上PO出影片，稱學生餐廳近日多了一台販賣機，可購買各式美妝產品，讓她忍不住驚呼「世新大學也太前衛了」意外掀起熱議。

原PO近日在Threads發文表示，校內學生餐廳多了一台美妝販賣機，不僅陳列妝前乳、遮瑕膏、唇蜜、睫毛膏、粉餅等，類型一應俱全，而且價格還比校外通路便宜。影片一出，吸引超過2.7萬人按讚、300則留言。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

許多網友紛紛留言「太扯了吧」、「現在轉學還來得及嗎」、「哇靠光那支妝前就比寶雅便宜了」、「要怎麼讓我的學校看到」、「其中一款超缺貨的，居然賣得官方商城便宜，羨慕忌妒死」、「好猛的大學」、「生薑洗髮水是認真的嗎，好喜歡」、「重點是有些比實體通路便宜」、「校長是懂女孩子的！」

還有不少世新學生表示，「今天才買了一隻眉筆，超便宜」、「不意外...從在廁所放電視、用座位區、用dyson烘手機就已經不意外了」、「我還以為我看錯」、「在外面看到還以為是賣飲料，走進去：欸？？？」、「學校鼓勵大家愛漂亮...我喜歡！」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「台灣是非常可敬的對手」　西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

世新大學販賣機太前衛　一票女大生瘋傳狂問「轉學來得及嗎」

台灣唯一入榜！「Rufous」獲世界百大咖啡館第85名

一年只賣一次！好市多「精品咖啡豆」上架　內行掃貨曝不輸星巴克

陸客來台吃「經典小吃」秒上癮！過來人一看秒懂：每晚都要買

快訊／4縣市大雨特報！東北季風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

廚房海綿「細菌量和糞便差不多」　專家建議換1物！

大姑提「2理由」不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

台中新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊、1樓人潮剩3成

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

徐明浩xBamBam互唱GOT7.SVT的歌

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

見媽出門弟哭鬧不吃晚餐　下秒竟轉頭問嬤煮湯了嗎XD

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

世新大學販賣機太前衛　一票女大生瘋傳狂問「轉學來得及嗎」

台灣唯一入榜！「Rufous」獲世界百大咖啡館第85名

一年只賣一次！好市多「精品咖啡豆」上架　內行掃貨曝不輸星巴克

陸客來台吃「經典小吃」秒上癮！過來人一看秒懂：每晚都要買

快訊／4縣市大雨特報！東北季風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

廚房海綿「細菌量和糞便差不多」　專家建議換1物！

大姑提「2理由」不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

台中新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊、1樓人潮剩3成

中國多地司法系統接入DeepSeek　加快辦案速度

DeepSeek爆紅　中國出手整治AI造假亂象

來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

日本傳奇捕手里崎智也來台　擔任評審親自挑選赴日高校留學選手

快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

牙齒變黑不一定是蛀牙　醫生曝另1大常見原因：牙籤輕刮就能判斷

美官員控中共「竊取一代人的技術」！擬禁中國人進國家實驗室

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

生活熱門新聞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

陸客來台吃「經典小吃」上癮！過來人秒懂

能跑能跳！他點名「坤達是逃兵大王」　遭網轟

新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊

一蘭拉麵「招待1族群」每天免費吃2碗！

iPhone撐7年「現在換機超尷尬」！內行給答案

畢旅2小時「新竹巨城殺到台北101」！全場看傻

大姑2理由不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

拚威力彩20億！他長這樣「一定要加碼」

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

世新大學販賣機太前衛　一票女大生羨慕「想轉學」

嫌台人素質差！日網紅列4點「99%日本人無法辨認台灣人」

更多熱門

相關新聞

萬元有找！香奈兒旅行包「網友酸攏是假」　供貨商揭真相

萬元有找！香奈兒旅行包「網友酸攏是假」　供貨商揭真相

一個全新香奈兒旅行袋只賣不到7000塊的價格，現在成了網路拍賣直播界的熱議話題，不少網紅也開直播討論，許多網友也議論紛紛，販售這款包包的網紅之一饅頭媽也深陷話題風暴當中，而《東森新媒體ETtoday》獨家找到這款旅行袋的供貨商，他們拿出購買憑證表示這款包絕對「正品」。

世新大學微短劇系列課程　導入AI與好萊塢案例

世新大學微短劇系列課程　導入AI與好萊塢案例

大品牌卻不到千元的高CP值美妝！

大品牌卻不到千元的高CP值美妝！

美周記／客製化正夯！Dior香氛世家瓶蓋任你搭

美周記／客製化正夯！Dior香氛世家瓶蓋任你搭

Jisoo宣傳照美爆！御用色全公開

Jisoo宣傳照美爆！御用色全公開

關鍵字：

世新大學美妝販賣機

讀者迴響

熱門新聞

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

曾豪駒鬆口徐若熙身體不適　狀況待觀察

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

小優昔亂講話惹怒前輩！　險遭封殺片段被挖

中華隊明戰南非　曾總賽後透露先發

梧桐妹解放「豹紋比基尼」起身辣秀側身S曲線！

曾豪駒扛輸球責任　配球思維再檢討

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面