世新大學販賣機太前衛　一票女大生瘋傳狂問「轉學來得及嗎」

▲世新大學學生餐廳新進一款販賣機，意外掀起全網女大生的熱烈討論。（圖／世新大學）

網搜小組／柯沛辰報導

販賣機愈來愈多元，已經不僅僅侷限於販售飲料、零食。世新大學一名女學生就在網上PO出影片，稱學生餐廳近日多了一台販賣機，可購買各式美妝產品，讓她忍不住驚呼「世新大學也太前衛了」意外掀起熱議。

原PO近日在Threads發文表示，校內學生餐廳多了一台美妝販賣機，不僅陳列妝前乳、遮瑕膏、唇蜜、睫毛膏、粉餅等，類型一應俱全，而且價格還比校外通路便宜。影片一出，吸引超過2.7萬人按讚、300則留言。

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許多網友紛紛留言「太扯了吧」、「現在轉學還來得及嗎」、「哇靠光那支妝前就比寶雅便宜了」、「要怎麼讓我的學校看到」、「其中一款超缺貨的，居然賣得官方商城便宜，羨慕忌妒死」、「好猛的大學」、「生薑洗髮水是認真的嗎，好喜歡」、「重點是有些比實體通路便宜」、「校長是懂女孩子的！」

還有不少世新學生表示，「今天才買了一隻眉筆，超便宜」、「不意外...從在廁所放電視、用座位區、用dyson烘手機就已經不意外了」、「我還以為我看錯」、「在外面看到還以為是賣飲料，走進去：欸？？？」、「學校鼓勵大家愛漂亮...我喜歡！」