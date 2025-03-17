龍華科大爆衝突！老師被壓頭眼鏡落地　學生：他先推我的

▲龍華科技大學爆發師生肢體衝突。（圖／翻攝Dcard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

龍華科技大學爆發師生肢體衝突，有學生PO出師生在電腦教室內互相推擠的影片，引起網友熱議。對此，該名學生發文，聲稱是老師先動手推人，他才反擊，但此說法仍不被網友買單。

有網友在網路論壇Dcard以「某大學老師制止學生吃東西，竟出手打老師？」為標題，上傳一段影片。原PO表示，他今天收到學弟傳來的影片，因為該名老師專業又人很好，沒想竟被學生動粗。

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影片顯示，一名學生以左手抓著老師的右手，接著用右手往老師的臉上快速推壓，導致老師的眼鏡噴飛。此時，雙方互相拉扯3秒後分開，一旁有學生從後方架住出手學生，老師也默默撿起地上的眼鏡並未說話，而出手學生則不斷嗆聲「怎樣、怎樣」。

有學生指出，雙方爆發衝突的原因，是老師質疑學生在電腦教室內吃東西。許多網友看完紛紛留言，「請把那位學生移送法辦處理啦，傷害罪，應該要直接記他大過一支」、「電腦教室連喝水都要到外面喝吧」、「這沒退學，我就把畢業證書撕了，老師辛苦了」、「請提供更多的資訊，或完整的影片才能判斷」、「電腦教室本來就不能吃東西吧，太扯了，只是我很意外好像很多同學都沒有很震驚」。

此外，也有同校的學生還原現場情況，「那位同學確實態度不好，但是那位老師先輕推該同學，那位同學才開始牙起來。這點確實非常不好，得嚴重處分」。

▲動手學生表示，是老師先推他的。（圖／翻攝Dcard）



事後動手同學也在Dcard發文，並附上手寫的事件經過書表示，「我承認自己在這次事件中有不當之處，作為學生，不應該對老師動手。但這起衝突並非無端發生，而是有前因後果的」。

動手學生表示，他拿著喝完的飲料杯進入電腦教室，但老師卻無端指控他在教室內飲食，且對方也不願意聽他解釋，氣得他嗆「你覺得你看到的就是對的？」，接著便被老師推了一下，這才讓他下意識反推回去。

學生說，他反推後手被老師抓住並反折手指，因此他出手壓制老師，「這不是攻擊，而是單純的防禦。我從未主動挑起衝突，只是想制止他的動作」，並在看到老師沒有繼續反抗後才後退，「沒想到他又推了我一下，這時我的火氣才真正上來，再度回擊。而在這個過程中，他試圖勾住我的脖子，企圖將我拉倒，這才導致後續的肢體衝突發生。最終，當我確定他不再有攻擊行為後，我便主動退開」。

學生表示，他不否認自己有錯，衝突發生後也深知不該與老師發生肢體衝突，「然而，這並不是單方面的問題，老師的處理方式、態度以及先動手的行為，難道就不需要被討論嗎？」