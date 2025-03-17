行人喝醉闖紅燈　被按喇叭罵3字經！騎士不告「捐棺材」就和解

▲行人闖紅燈還爆粗口。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，下班回家路上，遇到一名行人闖紅燈，於是按了喇叭，沒想到行人居然爆粗口，因此決定報警處理，警方詢問要不要提告，他拒絕，但提出「現場用手機上殯葬處網頁，刷卡捐一個棺材」，就願意和解，行人也同意，便刷了2000元捐一個棺材。

有網友在Threads發文，分享下班回家時的驚險經歷，在頭前路口，遇到一名行人闖紅燈，於是按喇叭示警，沒想到對方竟然口出惡言罵他「x你x」，隨即決定將此事報警處理，「我回頭示意大家都不要走了，到派出所說」。

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警方到場後詢問是否要提告，他提出了一個特別的解決方案，「你（行人）手機上殯葬處刷卡捐棺材，我們就結束」。最終，行人在晚上11點半，由於一時口舌之快，罵了一句「x你x」，捐了一個棺材。原PO直呼，「淨化人心，祥和社會~我今晚又超渡一個成口舌之快的人類」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「他會淨口一輩子，叫警察超有用！很多人看到警察就軟了！聰明」、「這一句國罵三個字其實價格不菲，建議聽到馬上錄音錄影存證」、「捐棺木是很高等級的善念，對方跟你得到很高buff，好人一生平安」、「第一次知道殯葬處可以捐棺材，冷知識又+1了」。

根據《三立新聞》報導，行人因為情人節失戀，喝醉後情緒失控，才爆出粗口，當下也同意捐棺材的提議，拿起手機刷卡捐款2000元。當事人表示，深知殯葬業的辛苦，與其拿和解金，不如讓對方做點善事。

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