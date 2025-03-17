獨／死者難安！「89猴球棒隊」火葬場開打　教唆者警局打卡　　　　

▲被害人在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

記者吳奕靖／台南報導

台南市立殯儀館發生嚴重肢體衝突，其中一方在下午時撂來「球棒隊」到火化場尋仇，導致多人受傷，轄區分局竟然還要求被害人刪文，不過最扯的是，涉嫌教唆的一方竟然還在警局打卡留言「當我們一起在偵訊室的日子」，囂張態度讓被害人質疑，警察到底在做什麼？

這起案件發生在16日上午，被害人的長輩去世，他們結束公祭之後，沒想到自家的3個孫子輩就在懷慈廳發生肢體衝突，沒想到被害人大伯的女婿也湊熱鬧加入戰局，「家內互打」結束之後，女婿撂話下午要找人來尋仇，讓被害人心生畏懼，向警方報案告知對方下午會撂人，沒想到員警竟然回答：「那不重要，等會再說」，並沒有把這件事當一回事。

▲面對球棒隊，被害人拿出防狼噴霧劑反擊 。（圖／被害人提供）

警方若是重視，下午這一波衝突就不會發生，因為對方真的撂人到台南市立火化車等待，被害人指控自己的大伯搭車離開之後，一群凶神惡煞就衝了過來，先是拳腳相向，被害人的2個兒子因為有學習截拳道，擊退這些人，沒想到這群人不甘心，拿了球棒二次攻擊，結果被害人以及2個兒子皮肉受傷，另外老公骨折、小叔頭部受傷。

被害人在臉書發文，沒想到轄區副分局長還來要求刪文，表示警局一定會嚴懲這批人，督察組長也會調查員警在受理報案時，是否有講了「那不重要，等會再說」等字句。另外，被害人表示警方有抓到人，但人數多少不清楚，而來打人的這一方，疑似是大伯涉嫌教唆。被害人指控，最扯的是，疑似涉嫌教唆的大伯跟他的女兒到了警局之後，竟然還可以「囂張」的用手機拍照打卡，似乎進了警局也不甩相關的偵辦規定。

▲涉嫌教唆的當事人被帶到警局還囂張的打卡拍照 。（圖／被害人提供）