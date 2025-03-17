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最近1病毒超恐怖！一票共鳴「上吐下瀉地獄」：每個屁都不能信

肚子痛,腹痛,經痛,生理痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

諾羅病毒的威力驚人，讓不少人聞之色變。近日有網友在PTT發文哀號，感染諾羅，導致瘋狂嘔吐、腹瀉，甚至發燒、肌肉痠痛，一夜之間變成廢人，感嘆「要死掉了啦！」並詢問大家這種狀況要多久才能痊癒。貼文一出，立刻引來大批網友共鳴，紛紛分享自身經驗，直呼「超慘的！」

原PO在PTT的Gossiping板上發文「諾羅怎麼那麼恐怖==」，文中直呼，「這鬼病毒是怎樣？拉成白癡、吐成白癡，附上發燒全身肌肉痠痛加肚子痛」，躺下去一個小時會痛一次，就算吃止瀉藥、止痛藥，吃完還是會拉、會痛，「要死掉了啦！好想吃快炒嗚嗚嗚嗚嗚嗚！我要多久才會好？」

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貼文一出，立刻引來不少有相同經歷的網友回應，「超慘的，不該有這種病毒…」、「我當初超過一周才正常」、「吃東西就狂拉，真的慘」、「每一個屁都不能相信」、「不管吃什麼，滿嘴都是嘔吐的味道。」

還有過來人表示，「什麼都不要吃，尤其是牛奶，睡覺就對了」、「第一天半夜起床吐好幾次，週五請假，喝水就吐，煮稀米粥水喝，早餐、中餐不吃」、「你身體夠強的畫 兩三天就好 安心啦」、「笑死，一天一夜吧剛痊癒+1。」

事實上，台中醫院小兒感染科醫師徐浩庭近日曾說明，諾羅病毒是一種傳染力極強的病毒，主要通過糞口或接觸途徑傳染，潛伏期約12至48小時，臨床表現為急性腸胃炎，症狀包括水瀉、嘔吐、噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛及肌肉酸痛等。症狀通常在2至3天內緩解，但對於5歲以下幼兒、老年人及免疫力較差者，若出現嚴重腹瀉或嘔吐導致脫水，應立即就醫。

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