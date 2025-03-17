　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園學生宿營遭爆「穿解放軍迷彩服+敬禮」　校方：無政治暗示性

▲▼桃園市永豐高中國中部隔宿露營活動，遭爆結穿著中國人民解放軍迷彩服。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲桃園市永豐高中國中部隔宿露營活動，遭爆穿著中國人民解放軍迷彩服，對此校方做出說明。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

位於桃園市的永豐高中爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，引起輿論譁然。對此，校方表示迷彩服為旅行社提供的服務， 10餘年來皆然，而動作並非敬禮，亦無任何政治暗示性。

民進黨桃園市議員魏筠表示，桃園市永豐高中國中部被爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，讓人搞不清楚這究竟是訓練哪一國的公民，可怕的是，這種敵我意識不足的狀況，恐怕不是單一個案。突顯全民國防教育落實不足與敵我意識不足的問題，廠商沒概念，學校也沒概念，以為穿上迷彩服就是軍人，舉手就是敬禮，殊不知各國的迷彩服樣式、敬禮手勢都不一樣，穿錯了做錯了可能就被當成是敵人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前民進黨桃園市議員王浩宇也表示，國民黨執政後，桃園市永豐高中國中部最近進行了一場隔宿露營活動，結果孩子們不但穿著中國人民解放軍的迷彩受訓，還依照中共少先隊的手勢敬禮、學校竟然還配合執行，根本就是統戰教育進校園。

對此，永豐高中說明，國二隔宿露營已於3月6日至7日辦理完竣，因為進行漆彈射擊等山野教育活動，故由旅行社提供迷彩服供學生換穿，便利學生活動，也增進團體向心力。迷彩服是旅行社提供之服務，10餘年來皆然，全桃園市甚至全國大多數學校亦然。迷彩服款式目前並無相關規定，本次事件後要求旅行社務必留意樣式，避免再有類似情形。

校方表示，又活動中各班會進行班級合照，為增加各班識別度、班級認同及激發學生創意構想，並避免各班合照均為千篇一律，所以各班會設計不同的動作，原則上多以班級數字來做發想，動作並非敬禮，亦無任何政治暗示性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」　網抖：完蛋了
李詩英宣布離婚！情斷大9歲「小白種元」
共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」
過安檢「智慧型手錶失蹤」　台女查定位才知遭工作人員摔爛藏起
金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了
家樂福多了「聊天櫃檯」！超萌標示網狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7縣市低溫特報！冷到明晚

快訊／顏色要改了！台中市政府：洲際球場牆外將「白→深藍」

六福村突然來電！確認「去年8月一事」全場好評：有認真處理

YouTube黃金時代已過「還在看誰的影片？」一票點名1人：YT清流

桃園學生宿營遭爆「穿解放軍迷彩服+敬禮」　校方：無政治暗示性

台灣一線配音員蕭定睿返世新大學　帶領高中生探索聲音的力量

家樂福突多出「聊天結帳櫃台」　用途曝光暖炸！大票人讚爆

同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」...他一問全懂了

穿搭對了年齡只是數字！精緻女人10招時尚心法穿出從容與自信

恐結冰+固態降水！合歡山翠峰至大禹嶺路段　夜間預警性封閉

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

快訊／7縣市低溫特報！冷到明晚

快訊／顏色要改了！台中市政府：洲際球場牆外將「白→深藍」

六福村突然來電！確認「去年8月一事」全場好評：有認真處理

YouTube黃金時代已過「還在看誰的影片？」一票點名1人：YT清流

桃園學生宿營遭爆「穿解放軍迷彩服+敬禮」　校方：無政治暗示性

台灣一線配音員蕭定睿返世新大學　帶領高中生探索聲音的力量

家樂福突多出「聊天結帳櫃台」　用途曝光暖炸！大票人讚爆

同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」...他一問全懂了

穿搭對了年齡只是數字！精緻女人10招時尚心法穿出從容與自信

恐結冰+固態降水！合歡山翠峰至大禹嶺路段　夜間預警性封閉

鍾文智遭重判跑了！加保沒延長電子監控惹議　北檢：將查明檢討

2024房仲菁英表揚大會盛大舉行　AI科技助攻迎戰2025房市新局

身分證同時有「29」　南部知名麻辣鍋請吃100隻白蝦

北榮桃園分院呼籲正確認識愛滋　消除歧視共同防治

快訊／7縣市低溫特報！冷到明晚

2025國際自由車環台賽桃園市站開幕　40國187位選手參賽

快訊／顏色要改了！台中市政府：洲際球場牆外將「白→深藍」

天后彭佳慧4度攻蛋！「兒子同學求票」靦腆笑答：我可以幫買

「小龍女」32人到齊！4月班表搶先出爐　李多慧與芮美熱血PK

出去玩不打卡正流行！「軟旅行」掀起風潮　放慢腳步享受純粹放鬆

Sana太熱情！Sakura怕怕　想去她家被拒絕惹XD

生活熱門新聞

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

家寧媽被肉搜「大苦主是她」　網嘆：超倒楣

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

Andy影片「1狀況超離奇」！內行曝真相：奇蹟

醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」

快訊／強風來了！　今晨9.6℃「最冷時間」曝

校長惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

冷氣團接手開冰箱　下周轉乾冷探10°C

必勝客又出招！他排名最神口味成黑馬

更多熱門

相關新聞

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

位於桃園市的永豐高中，今（17日）爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，引起輿論譁然。對此，民進黨桃園市議員魏筠表示，這是哪一國的公民訓練？這種敵我意識不足的狀況，恐怕不是單一個案，她嚴正要求加強全民國防教育，教育局應落實督導責任。前議員王浩宇也表示，桃園市教育局，加油好嗎？永豐高中校長，這是怎麼一回事？這件事也太離譜了吧！

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

喊話在金門設解放軍紀念碑　823砲戰指揮官胡璉孫女：兩岸一家親

喊話在金門設解放軍紀念碑　823砲戰指揮官胡璉孫女：兩岸一家親

桃園13區橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變

桃園13區橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變

好市多飲水機1標示　媽搖頭：有安全疑慮

好市多飲水機1標示　媽搖頭：有安全疑慮

關鍵字：

桃園永豐高中迷彩服學生爭議

讀者迴響

熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面