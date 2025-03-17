桃園學生宿營遭爆「穿解放軍迷彩服+敬禮」　校方：無政治暗示性

▲桃園市永豐高中國中部隔宿露營活動，遭爆穿著中國人民解放軍迷彩服，對此校方做出說明。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

位於桃園市的永豐高中爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，引起輿論譁然。對此，校方表示迷彩服為旅行社提供的服務， 10餘年來皆然，而動作並非敬禮，亦無任何政治暗示性。

民進黨桃園市議員魏筠表示，桃園市永豐高中國中部被爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，讓人搞不清楚這究竟是訓練哪一國的公民，可怕的是，這種敵我意識不足的狀況，恐怕不是單一個案。突顯全民國防教育落實不足與敵我意識不足的問題，廠商沒概念，學校也沒概念，以為穿上迷彩服就是軍人，舉手就是敬禮，殊不知各國的迷彩服樣式、敬禮手勢都不一樣，穿錯了做錯了可能就被當成是敵人。

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前民進黨桃園市議員王浩宇也表示，國民黨執政後，桃園市永豐高中國中部最近進行了一場隔宿露營活動，結果孩子們不但穿著中國人民解放軍的迷彩受訓，還依照中共少先隊的手勢敬禮、學校竟然還配合執行，根本就是統戰教育進校園。

對此，永豐高中說明，國二隔宿露營已於3月6日至7日辦理完竣，因為進行漆彈射擊等山野教育活動，故由旅行社提供迷彩服供學生換穿，便利學生活動，也增進團體向心力。迷彩服是旅行社提供之服務，10餘年來皆然，全桃園市甚至全國大多數學校亦然。迷彩服款式目前並無相關規定，本次事件後要求旅行社務必留意樣式，避免再有類似情形。

校方表示，又活動中各班會進行班級合照，為增加各班識別度、班級認同及激發學生創意構想，並避免各班合照均為千篇一律，所以各班會設計不同的動作，原則上多以班級數字來做發想，動作並非敬禮，亦無任何政治暗示性。