桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

▲桃園市永豐高中國中部隔宿露營活動，遭爆穿著中國人民解放軍迷彩服。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者郭運興／台北報導

位於桃園市的永豐高中，今（17日）爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，引起輿論譁然。對此，民進黨桃園市議員魏筠表示，這是哪一國的公民訓練？這種敵我意識不足的狀況，恐怕不是單一個案，她嚴正要求加強全民國防教育，教育局應落實督導責任。前議員王浩宇也表示，桃園市教育局，加油好嗎？永豐高中校長，這是怎麼一回事？這件事也太離譜了吧！

民進黨桃園市議員魏筠表示，桃園市永豐高中國中部被爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，讓人搞不清楚這究竟是訓練哪一國的公民，可怕的是，這種敵我意識不足的狀況，恐怕不是單一個案。

魏筠指出，在經過初步了解後，學校的公民訓練課程都是交由外包廠商來進行課程實作，廠商誤用解放軍迷彩服與敬禮手勢。這突顯了全民國防教育落實不足與敵我意識不足的問題，廠商沒概念，學校也沒概念，以為穿上迷彩服就是軍人，舉手就是敬禮，殊不知各國的迷彩服樣式、敬禮手勢都不一樣，穿錯了做錯了可能就被當成是敵人。

魏筠強調，各國中學校現在都要進行公民訓練課程，相信永豐高中國中部的案例不是第一起，也不會是最後一起，她會嚴正地要求教育局落實督導責任，學校應該要謹慎選擇外包廠商，教案企劃也要更謹慎處理，務必以正確的國防知識，教育台灣的學生！

前民進黨桃園市議員王浩宇也表示，國民黨執政後，桃園市永豐高中國中部最近進行了一場隔宿露營活動，結果孩子們不但穿著中國人民解放軍的迷彩受訓，還依照中共少先隊的手勢敬禮、學校竟然還配合執行，根本就是統戰教育進校園。

王浩宇直言，制服他們可以說是學校疏忽、敵我識別教育不足（很多縣市都都有），連敬禮方式都直接學習中共對國中小孩子的要求，大家覺得算不算從教育開始進行統戰？ 未來解放軍來台灣，直接就有迷彩可以換穿？

最後，王浩宇強調，桃園市教育局，加油好嗎？永豐高中校長，這是怎麼一回事？這件事也太離譜了吧！教育工作者你們在幹嘛？